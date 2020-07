Duda není propiska a média v Polsku mají být polská, komentoval Kaczyński výsledek voleb

Předseda polské vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński v prvním rozhovoru po vítězství Andrzeje Dudy, podporovaného PiS, v nedělních prezidentských volbách ostře kritizoval média v cizím vlastnictví. „Média v Polsku by měla být polská,“ prohlásil. Jako „naprosto nepravdivou“ odmítl Dudovu hanlivou přezdívku „propiska“, naznačující, že hlava státu podepíše vše, co jí Kaczyński předloží. Varšava 18:47 14. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda polské vládnoucí strany Právo a spravedlnost Jarosław Kaczyński | Foto: Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

„Vítězství (Dudy) mě velice těší. Působila silná - zdá se nám, že také inspirovaná zvnějšku - mediální fronta,“ řekl Kaczyński agentuře PAP. „Nezlehčujeme to, co se stalo ohledně mladé generace. Musíme ale znát jisté skutečnosti. Mezi mladými je obvyklá tendence očekávat nějakou změnu, novinku. Odtud zřejmě pramení tato (dílčí) prohra. Nelze ale ani podceňovat vliv médií či jiných center ovlivňujících názory mladých, kteří z podstaty věci mají méně životních zkušeností a ve vlastních životopisech nemají tolik věcí ke srovnání jako starší lidé. Proto mohou snadněji podlehnout různému přesvědčování,“ dodal.

Klíčové momenty vyhrocených voleb v Polsku: Dudovo vítězství je pro PiS dar i zodpovědnost za řešení krize Číst článek

„Situace v polských médiích je dosti podivná v porovnání s jinými státy, například s Českem. Tam se to změnilo a my také uvažujeme, že by se to mělo změnit. Média v Polsku by měla být polská,“ prohlásil Kaczyński. „Můžeme zařídit, že médií, která na realitu hledí více realisticky, bude více než v současnosti. V tomto směru se pokusíme působit,“ prohlásil.

Kaczyński současně ujistil, že nehodlá zničit televizi TVN, která čelí ostrým útokům z tábora vládních politiků, ale kterou hájí americká velvyslankyně ve Varšavě. Televize patří do americké sítě Discovery.

„Aby bylo jasno: ať si nikdo nemyslí, že počítáme s tím, že TVN se v jisté chvíli stane televizí podporující PiS, anebo zanikne. Ne. Víme, že bude a že bude vůči nám kritická. Ale možná se podaří nastavit jistou míru - nikoli násilně vnucenou, a to ani právními omezeními, jen určitými pravidly, která všichni akceptují,“ řekl.

Duda není schopný smiřovat, Polsko zůstane rozdělené, říká k vítězství současného prezidenta novinář Mackowiak Číst článek

„Vynasnažíme se udělat vše, aby se situace vrátila do normálu, ale neuděláme nic, co by postihovalo svobodu médií,“ dodal šéf PiS.

„Odkoupení 20 regionálních novin a výměna šéfredaktorů Faktu, Newsweeku a Onetu, to jsou hlavní cíle povolební ofenzívy PiS proti médiím,“ napsal opoziční deník Gazeta Wyborcza o Kaczyńského vyjádřeních.

Nejvíce horko je nyní podle tohoto deníku v redakci bulvárního listu Fakt, který se v závěru kampaně stal předmětem drsných útoků z vládního tábora. List, který patří švýcarsko-německému koncernu Ringier Axel Springer, totiž zveřejnil podrobnosti o verdiktu odsuzujícím muže, který zneužil vlastní nezletilou dceru, ale kterého prezident Duda omilostnil.

„Jiná média o tom také kriticky psala, ale pro Kaczyńského je Fakt jako bulvár měřítkem nálad polského venkova a voličů PiS ve městech. Proto ty články vyvolaly tak ostrou reakci,“ citoval deník nejmenovaného politika PiS. Proto prý i Duda na volebních mítincích vykřikoval, že „Německo nám nebude vybírat prezidenta„, a polské ministerstvo zahraničí si předvolalo německého chargé d’affaires.