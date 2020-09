Většina Američanů nevěří, že volby proběhnou férově. Kritika padá na prezidentem dosazeného šéfa pošt

Už jen necelých 50 dní zbývá do souboje o Bílý dům mezi republikánem Donaldem Trumpem a demokratem Joem Bidenem. Na některých místech už prezidentské volby oficiálně začaly. Podle srpnového průzkumu televize NBC většina Američanů nevěří, že letos proběhnou férově. Prezident Trump navzdory datům tvrdí, že hlasování poštou povede k podvodům, a jen tak prý může prohrát. Opozice bije na poplach kvůli zásahům prezidentem dosazeného šéfa pošty. Seriál Washington 11:37 15. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kromě cedulí, kterými vyjadřují sympatie Trumpovi, Bidenovi, hnutí Black Lives Matter či policii si Američané letos dávají před domy také vzkazy na podporu pošty a pošťáků. Ale obavy o spravedlivé volby se týkají i jiných oblastí. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Čerstvý penzista Edward sedí na terase svého domu ve městě Scranton v Pensylvánii a vypráví mi o své volební strategii: hlasovat bude pro Joea Bidena. A podobně jako extrémně velké množství dalších Američanů, taky on chce kvůli pandemii volit poštou. Jenže kvůli problémům, které pošta zažívá, si to nakonec možná rozmyslí.

„S manželkou plánujeme volit poštou. Takový je teď plán. Měla by to být bezpečná alternativa, ale až se volby ještě víc přiblíží, rozhodnu se, jestli nepůjdu volit osobně. Podle mě prezident zkouší hlasování poštou potlačit, snaží se poště sebrat peníze,“ říká Edward.

Také se obává, aby jeho hlas poštou vůbec započítali. „Novému šéfovi pošty nevěřím. Je to nebezpečný člověk, zavedl mnoho pochybných opatření. Když na to přijde, půjdu radši volit osobně, než abych nevolil vůbec,“ dodává.

Z jiného důvodu jsou ke korespondenčnímu hlasování skeptičtí také voliči Donalda Trumpa. Tak jako Erica z Charlotte, mnoho z nich věří prezidentovým (experty zpochybňovaným) tvrzením o tom, že může dojít k rozsáhlým podvodům.

„To si pište, že já půjdu volit osobně. Když můžeme chodit do samoobsluhy, můžeme jít i k volbám. Každý si chodí nakoupit. Takže jen ať jde každý osobně, žádné rozesílání lístků poštou, to je volovina. Tím se to snaží jen zmanipulovat,“ říká Erica.

Kontroverzní šéf pošt

Kousek od Bílého domu před Trumpovým hotelem, co sídlí v historické poštovní budově, se protestuje proti změnám ve fungování pošty, které v poslední době zavedl prezidentem nedávno dosazený nový šéf Louis DeJoy.

„Třídicí stroje, které nechal odstranit, pomáhají také právě při doručování hlasovacích lístků. Měly zůstat. Šéf pošty jejich rozebráním taky porušil procesní postup. Jsme naštvaní, ale tlak na něj je dost veliký, aby se to vyřešilo. Jsme nadšení podporou veřejnosti a budeme bojovat jako diví, aby všechny hlasy byly započítány a Amerika nepřišla o svou demokracii. Jsme na volební poštu zvyklí, takže chceme ujistit Američany, že nemusejí riskovat zdraví. Prosíme – volte poštou a volte včas!“ říká zpravodaji Českého rozhlasu místopředsedkyně washingtonské pobočky poštovních odborů Debby Szeredyová.

Férovost a ovlivňování

Kromě cedulí, kterými vyjadřují sympatie Trumpovi, Bidenovi, hnutí Black Lives Matter či policii, si Američané letos dávají před domy také vzkazy na podporu pošty a pošťáků. Ale obavy o spravedlivé volby se týkají i jiných oblastí.

„Férovost voleb, to je širší téma. Náš systém není nastavený férově. Překreslují se tu volební okrsky, máme obrovské množství vězňů a ti často nesmějí volit, někdy ani po vypršení trestu. Takže v Americe máme spoustu překážek spravedlivých voleb,“ myslí si Christi, Bidenova volička z regionu hlavního města.

„V roce 2016 jsme měli vládu, která se aspoň pokoušela bojovat s ruským ovlivňováním našich voleb. I tak Rusové uspěli a byli velmi efektivní. Teď máme Bílý dům, který se tomu ani nesnaží bránit, naopak k zásahům ze zahraničí aktivně povzbuzuje. Trump k nim vyzval Rusko, Ukrajinu i Čínu. Takže já jsem extrémně znepokojený, že jsme otevřeli dveře takovému útoku,“ říká Walter, který ve volbách také hodí lístek demokratickému kandidátovi.

Naopak Trumpova příznivce Scotta z města Fayetteville v Severní Karolíně tohle nechává klidným. „Nesdílím stejné obavy o férovost voleb jako oni. Už jen proto, že v těch státech, kde z nich mají strach, nevyhrají tak jako tak. Tak proč vůbec něco zpochybňovat? Ale myslím, že Trump po volbách napadne hodně výsledků, i když vyhraje. On už je prostě takový. Chce, aby všechno bylo správně. Vždyť on všechny výplaty od nástupu do funkce daroval. Pro někoho takového já mám velký respekt,“ vysvětluje.