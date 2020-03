‚Panují obavy z napadení voleb.‘ Američané vymýšlejí, jak zachránit prezidentské volby před koronavirem

Pandemie koronaviru obrací naruby kalendář amerického volebního roku a může ovlivnit i jeho vrchol – volby prezidenta. Už nejméně dva státy kvůli zdravotní krizi posunuly prezidentské primárky plánované na nejbližší dny. Naopak ve čtyřech státech, kde se má hlasovat v úterý, se rozhodli nic nerušit, a tak se tam volit bude. V Ohiu o tom musel dokonce rozhodnout soud, který zvrátil rozhodnutí guvernéra primárky odsunout. Washington 9:30 17. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Už nejméně dva státy kvůli zdravotní krizi posunuly prezidentské primárky plánované na nejbližší dny | Foto: Kyle Grillot | Zdroj: Reuters

Joe Biden tak v souboji o prezidentskou nominaci demokratů může získat rozhodující náskok před Berniem Sandersem. Kongres mezitím řeší, jak pro vítěze za všech okolností zajistit listopadový souboj o Bílý dům s Donaldem Trumpem.

Členové volebních komisí se omlouvají a zůstávají doma v karanténě, jejich kolegové na poslední chvíli shánějí desinfekční prostředky, zavírají se volební místnosti původně zřízené v domech pro seniory a někde se odkládají celé volby. Pandemie koronaviru zasáhla Ameriku uprostřed volebního roku, zřejmě těsně před rozuzlením primárek, a budoucnost je i v tomhle ohledu značně nejistá.

„Primárky určitě, ale může to ovlivnit i prezidentské volby v listopadu. Jednak už vidíme, že se primárky odkládají, jednak to může vést k tomu, že k volbám přijde méně lidí. To může mít dopad, který teď neodhadneme,“ říká pro Radiožurnál Dennis Goldford, profesor politologie Drakeovy univerzity v Iowě.

Volby se zatím neodsouvaly

Americká vláda předpokládá, že zdravotní krize může trvat až do srpna a už teď doporučuje netvořit shluky více než deseti lidí. Jinými slovy říká – pořádat volby je teď nezodpovědné. Zvlášť když podle statistik z roku 2018 bylo tehdy víc než polovině členů volebních komisí přes 60 let, a patří tedy do skupiny nejvíc ohrožené nemocí COVID-19.

Aby současná pandemie ani jiná podobná krize neohrozila konání podzimních voleb prezidenta, demokratičtí Senátoři navrhují zákon, podle kterého by za takových okolností směl každý Američan i na poslední chvíli volit v nepřítomnosti, například poštou, ale každopádně odevzdáním papírového hlasovacího lístku.

„Panují ohromné obavy z napadení voleb, pokud by se hlasovalo elektronicky. Máme také nekonvenčního prezidenta Trumpa a vím o lidech, kteří už se obávají, jestli nebude chtít využít svou moc a stav nouze k tomu, aby odsunul listopadové volby. To by bylo velmi nebezpečné. Ale nic konkrétního se v tomto ohledu nestalo,“ doplňuje profesor Goldford.

Prezident sám o sobě ani kvůli stavu nouze termín voleb posunout nesmí a funkční období mu za všech okolností skončí 20. ledna příštího roku. Existují ale různé scénáře, jak by prezidentské volby mohly přijít o svůj klasický termín či podobu. Nerušily nebo neodsouvaly se zatím v Americe nikdy, ani v dobách válek nebo španělské chřipky.