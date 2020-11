Demokraté musí být levicovější a oživit americký sen. Jinak se vrátí Trump, varuje analytik

Americký prezident Donald Trump pověřil svůj tým a úřady, aby zahájily předání moci nově zvolenému Joeu Bidenovi. Znamená to, že uznal svoji porážku? „Už před volbami si dal Trump cíl, že bude chtít zpochybnit výsledky voleb. Myslím, že v této kampani bude pokračovat několik dalších měsíců i roků, zatímco po faktické stránce ví, že volby prohrál,“ říká amerikanista Petr Boháček z Asociace pro mezinárodní otázky. Praha 8:42 26. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boháček očekává, že se Biden bude projevovat jako jestřáb prosazující zahraniční intervence a postavení Spojených států jako globálního lídra | Foto: Andrew Harnik | Zdroj: ČTK/AP

Trumpovo zpochybňování voleb podle Boháčka může mít efekt: připomíná volby z roku 2000, o kterých si stále část Američanů myslí, že byly ukradené.

„Trump se velmi strategicky snaží zpochybnit výsledek. Chápu, že je to bezprecedentní a lidé to vnímají jako útok na demokracii, ale z jeho hlediska to je nástroj, jak svým voličům dát vědět, že se nevzdává,“ vysvětluje analytik.

Prohrou v letošních prezidentských volbách totiž pro Trumpa začala kampaň pro ty následující v roce 2024, míní: „Republikáni se od něj odklánějí, ale zároveň si ho nechávají v záloze – přeci jen je to prezident, který dostal druhý největší počet hlasů v historii.“

Obnova amerického snu

Biden vyjádřil ambici opět spojit polarizovanou americkou společnost, to se mu ale podle analytika může podařit jen konkrétními kroky, kterými přesvědčí lidi o tom, že politika Demokratické strany jim něco přináší.

„V tom ale bude Biden narážet na dlouhodobý problém demokratů, zda to má být středová strana spolupracující s republikány a dosahující kompromisů, anebo jestli to bude levicová strana. Jakou cestou se vydají, rozhodne o tom, jestli se Bidenovi podaří zemi sjednotit,“ míní Boháček.

„Donald Trump nebo ještě někdo horší bude moci vyrůst na tom, že demokraté sice vyhráli volby, ale opět vůbec nic neudělali.“ Petr Boháček

Připomíná, že v éře prezident Baracka Obamy si proti sobě demokraté poštvali střední třídu, protože se příliš orientovali na tu nižší a ve snaze dosáhnout kompromisů s republikány se báli zvýšit daně vyšším vrstvám a korporacím.

„Pokud budou demokraté chtít řešit problémy, na kterých vyrostl Donald Trump, musí se stát levicovější stranou. Řešit sociální mobilitu, tedy že člověka nedefinuje to, jak se narodí, ale jeho schopnost prosadit se. S nedostupným zdravotnictvím a vzděláním je americký sen mrtev,“ zdůrazňuje expert.

Za největší hrozbu Boháček považuje to, pokud se Bidenovo vítězství bude vnímat jako definitivní a nebudou se řešit strukturální problémy. „Donald Trump, nebo ještě někdo horší bude moci vyrůst na tom, že demokraté sice vyhráli volby, ale opět vůbec nic neudělali,“ varuje.

Bidenova pravá tvář

Pokud jde o zahraniční politiku, Boháček očekává, že se Biden bude projevovat jako jestřáb prosazující zahraniční intervence a postavení Spojených států jako globálního lídra. Jako Obamův viceprezident ale tyto své dlouhodobé postoje musel upozadit.

„Bude se snažit napravit zdrženlivost Obamovy zahraniční politiky, která umožnila vzestup Ruska ve východní Evropě a na Blízkém východě. Bude chtít být tvrdší i na Čínu a přiblíží se v tom republikánům. Ale důležitější pro něj budou témata domácí politiky, protože zahraniční politika není to, co Američany opravdu zajímá,“ přibližuje amerikanista.

A dodává: „Biden je poslední z generace přesvědčených atlantistů, kteří věří, že Evropa je nezbytným spojencem Spojených států.“

Boháček se domnívá, že Evropě se bude s Bidenem lépe komunikovat a spolupracovat, ale Trump byl prezidentem, kterého potřebovala k tomu, aby se začala více starat o vlastní bezpečnost.

„Je na Evropě, aby našla způsob, jak si být vzájemně přínosní a zaplnit mezery ve vojenských kapacitách a zahraniční politice. Ale třeba v řešení klimatické krize a dekarbonizaci by naopak mohla být lídrem. Pokud by se tyto dva bloky spojily a dokázaly světu, že se lze odklonit od fosilních paliv, mohly by inspirovat a odčinit svou historickou odpovědnost za stav klimatu,“ soudí analytik.

