Prezidentské volby v Polsku ukázaly, jak velkou podporu má krajní pravice. Daří se jí mezi mladými

Největšími překvapeními prvního kola prezidentských voleb v Polsku bylo jak 21 procent hlasů pro krajní pravici, tak velká účast mladých lidí. Každý třetí volič do 30 let odevzdal hlas Sławomiru Mentzenovi, kandidátovi krajně pravicové Konfederace. Tedy strany, jejíž podpora s každými volbami roste. Od stálé zpravodajky Varšava 10:11 22. května 2025

„Celý můj život vládlo jenom Právo a spravedlnost nebo Občanská koalice. Byly dvě strany,“ říká pro Radiožurnál 29letý Radek, který žije v malém městě Grójec a pracuje jako personalista v pracovní agentuře.

„Bylo by fajn, kdyby se to už změnilo, ale nevím, jestli se toho dočkám. I moji vrstevníci hlasují buď pro Občanskou koalici, nebo pro Právo a spravedlnost. Vidí, co se v zemi děje, ale i tak hlasují pořád stejně, protože je dobře. Necítí potřebu změny. Já ano,“ vysvětluje svůj postoj.

Nemyslí si, že by se v Polsku žilo zle, ale vždy je podle něj co měnit.

„Pro mě je důležitá ekonomika, aby stát přestal do všeho zasahovat. Třeba bydlení, nechci, aby zasahoval do hypoték. Také by měl přestat s příspěvky na bydlení, to přináší výhody leda developerům. Na cokoliv vláda sáhne, tam nastane problém, ať to žije vlastním životem. Také máme složité daně, je tu hodně věcí, co by se daly zlepšit,“ hodnotí Polák.

Radek připouští, že ani Mentzen nebo Konfederace obecně pro něj není úplně ideální. „Líbí se mi tak 70 procent programu Konfederace a 30 procent ne. Například nesouhlasím s jejich přístupem k interrupci, ale teď jsou pro mě důležité jiné věci,“ podotýká.

Postoj k interrupcím

V Polsku je povolená interrupce pouze v případě ohrožení života matky, znásilnění nebo incestu. Sławomir Mentzen ale v jednom z rozhovorů označil znásilnění za nepříjemnost a nevidí v něm důvod k přerušení těhotenství. Část členů Konfederace je pak za úplným zákazem interrupcí.

„Pro mě to není velké téma, navíc jsem v tomto ohledu konzervativní. Přípustná je pro mě interrupce pouze při ohrožení života matky, ale to pak není interrupce, to je zákrok pro záchranu života ženy,“ myslí si Tomasz, fyzik a akademik z Krakova.

„Nejdůležitějším tématem je pro mě bezpečnost – bezpečnost na hranici a ochrana před nelegální migrací, ale také vnitřní bezpečnost. V posledních týdnech jsme tu měli sérii několika hrozných útoků na lékaře a zdravotníky,“ přibližuje.

Tomasz přesto věří, že větší nebezpečí mohou znamenat lidé přicházející ze zahraničí než rostoucí agrese mezi samotnými Poláky.

Lidé se shromažďují na předvolebním mítinku Sławomira Mentzena u památníku Varšavského povstání ve Varšavě | Foto: Kasia Strek | Zdroj: Reuters

„Regulace migrace je podle mě nejdůležitější,“ vyjmenovává jako první důležité téma Sabina, překladatelka z Varšavy.

„Pro Mentzena je nejdůležitější Polsko, Poláci. Je také proti Green Dealu, s čímž souhlasím. Nesouhlasím s tím, aby nám Evropská unie nakazovala, jak máme žít, jak se rozhodovat, jak ekonomicky rozvíjet náš kraj. A pak chce také zjednodušení daní,“ popisuje, co se jí na krajně pravicovém kandidátovi líbí.

13letý na mítinku

Nízké daně, sen Poláků, stop rozprodávání Polska v zájmu cizáků, zpívá se v rockové písničce, která doprovázela Mentzenovy mítinky po celém Polsku.

Ekonomický liberalismus Konfederace i kritický přístup k Evropské unii voliče přitahuje. Díky bohaté aktivitě členů strany na sociálních sítích, včetně TikToku, navíc strana oslovuje i mladé lidi ještě předtím, než se stanou prvovoliči.

Třináctiletého Kacpera potkávám na volebním mítinku Karol Nawrockého, kandidáta strany Právo a spravedlnost, kam vyrazil s dědou. Vypráví, že si přišel poslechnout, co lidem nabízí možná budoucí prezident.

Vzal si ale s sebou také kšiltovku s Mentzenem a bude prý porovnávat program obou. Má na to spoustu času, roky. Kacper půjde k volbám až za pět let a možná se přidá k voličské základně krajně pravicové Konfederace, které se jako jedné z mála daří udržet a vychovávat si své podporovatele.

Další voliče si získává kritikou zavedeného systému dvou nejsilnějších stran, které si předávají moc už 20 let.

