‚Reis Erdogan tu s námi bude dál.‘ Příznivci tureckého prezident slavili vítězství ve volbách celou noc

Světoví státníci gratulují Recepu Tayipu Erdoganovi k vítězství v prezidentských volbách. Mezi prvními byli ruský vůdce Vladimir Putin a maďarský premiér Viktor Orbán. Přidali se ale i francouzský prezident Emanuel Macron nebo německý kancléř Olaf Scholz. Erdogan porazil ve druhém kole s 52 procenty hlasů kandidáta opozice Kemala Kılıçdaroğlua. Ten označil volby za nejméně férové v historii země. Istanbul 7:20 29. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Noční oslavy vítezství Tayyipa Erdogana v tureckých volbách v Istanbulu | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Na istanbulském náměstí Taksim provolává dav hesla Erdogan, Turecko, a Alláh akbar. Kolem projíždějí troubící auta oslavující vítězství Recepa Tayipa Erdogana. Oslavy se konají i v dalších tureckých městech.

Erdogan obhájil prezidentský úřad, potvrdila volební komise. Staronová hlava státu poděkovala voličům Číst článek

„Jsem moc šťastná. Nic mi teď nechybí. Reis Erdogan tu s námi bude dál. A my se za něj modlíme,“ říká mi Habíbe, starší paní v tradičním šátku.

Slaví tu i řada syrských uprchlíků a dalších migrantů z arabských zemí. Báli se totiž vyhoštění v případě vítězství opozičního kandidáta Kemala Kılıçdaroğlua.

Slaví ale jen asi polovina Turků. „Nejsem smutný. Trochu jsem se na to ale připravil. Vím, že Turecko teď dalších pět let nebude dobrým místem k žití. A tak jsem se přihlásil na magisterské studium do Švédska,“ svěřuje se mladý Kan, který pracuje v administrativě.

Mladí muži slavící vítězství Erdoğana | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas