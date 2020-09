Rasismus jako hlavní téma prezidentských voleb v USA. Přesvědčí tentokrát Trump Afroameričany?

Donald Trump se chopil historické vlny protestů po svém, kladl důraz na jejich minoritní, násilnou část a začal se silně profilovat jako prezident zákona a pořádku.

Bývalý velvyslanec Kolář: Než sečtou korespondenční hlasy, Trump se může prohlásit vítězem Číst článek

„Můj byznys je závislý na turistice, pořádám konference, a to ve městech, která jsou teď ničena protestujícími. To je špatné. Potřebuju, aby to skončilo, moje živnost na tom závisí. Trump to zajistí. Já věřím v právo a pořádek a on taky,“ říká pro Radiožurnál Trumpova volička Erica.

„On bude podporovat naši armádu a naši policii. Myslím, že pokud se protestující vymknou kontrole, měli by je střílet paintballovými kuličkami, označit si je a zatknout. Podívejte, tamhle to je jasná kandidátka na ránu kuličkou,“ přidává se Cherry.

S nimi sledujeme zatím jen slovní potyčku prezidentových odpůrců a příznivců v Charlotte v Severní Karolíně. Trumpovo heslo, že v Bidenově Americe nebude bezpečno, u obou žen padá na úrodnou půdu. Ovšem podle průzkumů se nezdá, že by prezident touto částí kampaně dokázal pohnout voliči mimo svou základnu.

‚Trumpova Amerika‘

„To je Trumpova Amerika. Biden nemá absolutně žádnou zodpovědnost, ten není ani senátorem. Za Obamy se tyhle věci neděli, a to ani za Clintona nebo Bushe. Nemyslím, že to hrálo tak velkou roli, spousta lidí je rozhodnutá, jak volit,“ myslí si Čechoameričan Jan Smilek, Bidenův volič z Virginie.

„Policie se snaží dělat dobrou práci. Samozřejmě existují takoví, kteří jsou morálně nebo mentálně poškozeni a v té policii by být neměli. A existuje různý přístup policistů k rasám, to je bez debaty,“ dodal.a

V Bidenově rodišti před čtyřmi lety zvítězili demokraté jen těsně. Koho budou ve Scrantonu volit letos? Číst článek

Biden se snaží svými veřejnými projevy balancovat mezi podporou protestů, odsuzováním jejich násilné části a odmítáním návrhů odebrat policii peníze. Na domech a zahrádkách Američanů se v poslední době vyrojily cedule na podporu policie a vystavují si je tam jak voliči Donalda Trumpa, tak Joea Bidena.

„Oba kandidáti do větší či menší míry usilují o hlasy černošských Američanů. Nejen demokratický, ale i republikánský nominační sjezd hostil poměrně hodně Afroameričanů, v tomto případě promlouvajících na podporu prezidenta Trumpa,“ zní z mikrofonu.

„Tam mluvilo víc černochů, než kolik jich měli republikáni v publiku. Mohli být klidně zaplacení nebo Trumpovi něco dluží, nevím. Já volila Reagana nebo Bushe, ale ne Trumpa,“ říká mi Afroameričanka Kathy ze státu Ohio.

Kathy ze státu Ohio, která chce volit Bidena | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Kdo je rasista?

Naopak bělošský Američan Marty z Pittsburghu Trumpa volí a vystoupení černochů na jeho podporu oceňuje. „Když vidíte ty nebělošské lidi kolem Trumpa – vůbec si nemyslím, že by byl rasista. Všichni víme, že jeho osobnost je problém. Ale myslím, že se ten termín nadužívá. Když dnes s někým lidi nesouhlasí, tak ho nazvou rasistou,“ říká.

Marty z Pittsburghu, který volí Donalda Trumpa | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Afroameričani zachránili Bidena v primárkách a jejich co největší účast potřebuje i teď v boji o Bílý dům, i když zdaleka ne pro všechny je ideálem, třeba pro George a Jamese z Washingtonu.

„Vím o tom, že Biden stál za zákonem o trestním právu z roku 1994. Ale podívejte se na poslední čtyři roky. Nepřinesly nám vůbec nic. Byly dobré jen pro bohaté. Pořád křičí, jak máme nejskvělejší ekonomiku všech dob. My ji tedy nevidíme!“ myslí si první jmenovaný.

„Biden byl součástí Obamova týmu. Takže snad nám bude schopný naslouchat víc než tenhle prezident, protože ten rozhodně nemá k lidem blízko. Proto budeme volit Bidena, nebo klidně strom nebo kohokoli. Všechno je lepší než Trump,“ přidává se James.

Trump podle studie Pew Research Center před čtyřmi lety dokázal vyhrát, i když ho podpořilo jen šest procent černošských voličů. Znamená to, že mezi Afroameričany může v podstatě jen získat. Pomohlo by mu i to, kdyby jich co nejvíc volit nešlo. Jako třeba Ken z Pensylvánie, který nevidí důvod, jak vysvětluje při házení na basketbalový koš na svém sídlišti v Pensylvánii.