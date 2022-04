‚Politici slibují, pak je vše jinak.’ Francouzští rybáři řeší před prezidentskými volbami další krizi

Brexit, covid a válka na Ukrajině. Za pouhé dva roky francouzští rybáři zažívají už třetí krizi. Teď bojují s vysokými cenami energií a hlavně pohonných hmot. Někteří z nich si stěžují, že se jim nevyplatí jet na moře a že je práce prostě neuživí. Do největšího francouzského rybářského přístavu Boulogne-sur-Mer už ani nepřijíždí tolik zákazníků jako v minulosti. boj o elysejský palác Boulogne-sur-Mer 10:57 5. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Valérie, rybář Maxim, jeho úlovek a Patrick | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Rybáři prodávají úlovky v přístavní části Boulogne-sur-Mer na nábřeží, které se jmenuje Quai Gambetta. V několika stáncích si tady můžete koupit ryby, ale také mušle nebo kraby.

„Mysleli jsme si, že by to mohlo být konečně lepší. Ale bohužel není. Takhle špatné podmínky zažíváme už třetí rok po sobě. Je to opravdu velmi složité,“ říká pro Radiožurnál Valérie.

Žena nosí dlouhou žlutou zástěru a prodává u stánku ryby a kraby, které uloví její bratr, rybář Laurent Merlin. Za 24 let, co tady pracuje, prý nepamatuje takhle špatné časy.

„Znám rybáře, kteří už ani nevyjíždějí na moře. Když mají horší den a uloví třeba jenom 50 ryb, k tomu započítají ty hrozné ceny za naftu, tak se jim to vůbec nevyplatí. Jiní zase vyplují, ale jsou ve ztrátě. Proto některé lodě zůstávají u břehů,“ popisuje Valérie.

Boj o Elysejský palác Francii čeká poslední předvolební týden. Na jeho konci občané zvolí dvojici, která se utká o prezidentský post. Radiožurnál proto zařadil seriál Boj o Elysejský palác. Každý den přinese díl z kampaně. Jeho premiéru můžete slyšet ve vysílání v 10.40 a následně vám bude k dispozici na serveru iROZHLAS.cz. 1. díl: Volební téma nízké kupní síly

2. díl: Strasti francouzských rybářů

Maximovi je 24 let, je to rybář. Právě se vrátil z moře. Lovili hlavně ve francouzských vodách. Ulovili nějaké mořské jazyky, je toho ale podle něj málo. Když to všechno sečtou dohromady, tak jim ve finále nic nezbyde.

„Štve nás to! Když natankuju plnou nádrž, tak zaplatím 120 nebo 130 eur. Když tohle udělám dvakrát nebo třikrát do měsíce, tak je to opravdu pálka. Na druhou stranu nemáme jinou možnost, než to snášet,“ zlobí se.

Stephane loví mušle a srdcovky na Opálovém pobřeží. Zvládá to i bez lodě. Na naftě je přesto závislý. Mušle musí nejdřív dovézt do zhruba 20 km vzdáleného města Audinghen, kde je potom rozváží na trhy a do restaurací.

Kvůli vysokým cenám benzinu a nafty ubylo na rybích trzích v Boulogne-sur-Mer i zákazníků, kteří dojížděli z větší dálky, potvrzuje prodavačka Valérie.

„Zákazníci z okruhu 50, 100 a více kilometrů za námi dřív jezdili každý týden. Teď už to tak bohužel není. Volají mi a říkají: ‚Valérie, nemůžeme přijet, budeme jezdit méně často.‘ A to všechno kvůli zdražování benzinu a nafty. Pohonné hmoty tvoří významnou část rodinných rozpočtů,“ podotýká.

Hlavní téma kupní síla

Valérie nevěří, že nadcházející výsledky prezidentských voleb přinesou zásadní změnu. Koho bude volit, ještě neví. „V předvolebních debatách politici akorát slibují. Pak je ale všechno jinak. Ještě vyčkávám, než se rozhodnu.“

Pro Valérii stejně tak jako velkou část Francouzů je podle průzkumu společnosti ELABE klíčovým tématem hlasování kupní síla. Stěžuje si, že si nemůže dovolit to co v minulých letech a že na konci měsíce jen tak tak vyjde s penězi.

Podobně to vidí i její kolega, prodavač Patrick: „Z ryby se stalo luxusní jídlo. Lidé teď váží každou cestu autem. Chodí k nám i místní, ale ti také nejedí ryby každý den.“

Kdo ve francouzský prezidentských volbách kandiduje? Do prvního kola boje o Elysejský palác francouzský Ústavní soud pustil dvanáctku kandidátů. Síly změří 10. dubna. Následovat bude druhé kolo o čtrnáct dní později, to již určí příštího prezidenta nebo prezidentku Francie. Největší šanci na zvolení má dle průzkumů současný prezident Emmanuel Macron (považovaný za centristického kandidáta), na druhé pozici se objevuje zástupkyně krajní pravice Marine Le Penová, na třetím místě je Jean-Luc Mélenchon (krajně levicový kandidát). Dále se o prezidentský post uchází za krajní pravici Éric Zemmour a Nicolas Dupont-Aignan, Valérie Pécresseová za Republikánskou stranu, Yannick Jadot za Zelené, starostka Paříže a socialistka Anne Hidalgová, dva další zástupci krajní levice Nathalie Arthaud a Philippe Poutou, komunista Fabien Roussel a konečně poslední - aktivistický kandidát - Jean Lassalle.

Francouzská vláda zavedla slevy 35 centů na litr nafty, aby rybářům pomohla. Podle nich to ale nestačí. Někteří proto v uplynulých dnech zablokovali přístavy například v Bretani. Říkají, že bojují nejen za sebe, ale i za nadcházející generace rybářů a další obory, které na nich závisí.

„Jedno pracovní místo na moři znamená čtyři nebo pět pracovních míst na souši. Bude to mít velký dopad nejen na celý zpracovatelský sektor, ale taky na všechny opraváře lodí a další odvětví. Dohromady je to asi 5000 pracovních míst,“ upozorňuje Antony Viera, který pracuje pro rybářský výbor v regionu Hauts-de-France.

Podle něj se rybáři potýkají i s velmi malými úlovky. V tomto období by měli lovit mořské jazyky, ale v oblasti Calais a Dankerque jich je velmi málo. Navíc někteří rybáři od Britů stále nedostali potřebné licence k rybaření v britských vodách.