ONLINE: Přeživší masakru z hudebního festivalu žalují izraelskou armádu. Požadují 1,2 miliardy korun

Čtyři desítky lidí, kteří přežili útok teroristického hnutí Hamás ze 7. října, podaly žalobu na izraelskou armádu, policii a tajnou službu Šin Bet kvůli tomu, že nezabránily masakru na hudebním festivalu v izraelském pohraničí. Informovaly o tom deník Haarec a server The Times of Israel s tím, že stěžovatelé také požadují odškodné 200 milionů šekelů (asi 1,2 miliardy korun). Sledujeme online Tel Aviv 17:14 2. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé navštěvují pietní místo v oblasti Reim, kde proběhl útok Hamásu na hudební festival. | Zdroj: Reuters

V žalobě podané v pondělí k oblastnímu soudu v Tel Avivu mimo jiné uvádí, že několik izraelských důstojníků varovalo předem, že v oblasti blízko Pásma Gazy by taková hromadná akce neměla být vůbec povolena.

„Hamás zavraždil 364 účastníků hudebního festivalu a 40 dalších unesl do Gazy, některé z nich propustil, někteří se pohřešují. Mnoho lidí utrpělo fyzickou a psychickou újmu,“ uvádí dále v žalobě.

Festivalu se účastnilo na 3500 lidí. Mnozí přežili díky tomu, že se schovali pod mrtvá těla ostatních mladých lidí. Trvalo několik hodin, než dorazila pomoc. Ve stejnou dobu totiž palestinští ozbrojenci přepadli několik kibuců v oblasti, kde vraždili další civilisty. Celkem si útok ze 7. října vyžádal na 1200 obětí.

Na bezpečnost několikadenního festivalu dohlíželo podle Time of Israel jen 27 policistů, většina z nich neměla dlouhé zbraně, jak je to při akcích poblíž hranic s Pásmem Gazy vyžadováno. Podle žaloby několik důstojníků izraelské armády s oblastní divize varovalo před povolením této akce blízko hranic s palestinským územím, ovládaným Hamásem. Upozorňovali také na to, že festival se koná v době židovského svátku, který se řada vojáků vydává slavit domů.

„V noci ze 6. na 7. října se uskutečnily nejméně dvě armádní hlídky kvůli neobvyklým incidentům na hranici s Pásmem Gazy, jedna kolem půlnoci a jedna kolem třetí ráno, tedy několik hodin před útokem Hamásu,“ uvádí také žaloba. Podle ní měl být proto festival okamžitě zrušen a na místo měli být vysláni další policisté.