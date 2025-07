Při čekání na jídlo bylo v Pásmu Gazy zabito dalších 73 Palestinců

Na severu Pásma Gazy dnes při izraelské střelbě zemřelo dalších 67 Palestinců, když čekali na humanitární pomoc. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví v Gaze. Podle agentury AP zemřeli při střelbě Palestinci i na jiných místech Pásma Gazy, když čekali na potraviny a další pomoc. Celkem takto bylo v neděli v Pásmu Gazy zabito 73 Palestinců a více než 150 dalších bylo zraněno, uvedly podle AP místní úřady. Gaza 16:20 20. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Palestinci na cestě do střediska Humanitární nadace pro pásmo Gazy v Rafáhu vydávajících humanitární pomoc v pásmu Gazy | Foto: Hatem Khaled | Zdroj: Reuters

Střelba do davu lidí čekajících u přechodu z Izraele do Pásma Gazy na severu tohoto palestinského území zdevastovaného válkou si v neděli vyžádala 67 obětí. Podle AP není jasné, zda za střelbou stojí izraelská armáda či místní ozbrojené skupiny. Palestinská civilní obrana uvedla, že do davu stříleli izraelští vojáci. Takové případy z Pásma Gazy místní úřady hlásí v posledních týdnech téměř denně, izraelská armáda obvykle tvrdí, že důvodem střelby bývá pohyb podezřelých osob.

Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) z počátku tohoto týdne bylo od konce května zabito nejméně 875 Palestinců, kteří čekali na humanitární pomoc. Z toho 674 bylo zabito v blízkosti středisek organizace Humanitární nadace pro Gazu (GHF), která má podporu Spojených států a Izraele a která od konce května zajišťuje z největší části distribuci potravin a další pomoci v Pásmu Gazy.

GHF v Pásmu Gazy zřídila jen čtyři střediska rozdělování pomoci, všechna v blízkosti pozic izraelské armády. Palestinci tak chodí i několik kilometrů pro jídlo a mnohdy se na ně nedostane. GHF začala s distribucí potravin v Pásmu Gazy po téměř tříměsíční izraelské blokádě veškeré pomoci, což izraelská vláda zdůvodnila mimo jiné tím, že ji krade a zneužívá Hamás. OSN a další mezinárodní organizace ale uvedly, že drtivá většina pomoci se vždy dostávala k potřebným.

Agentura Reuters dnes citovala také zdravotníky z nemocnice Šífa ve městě Gaza, podle nichž jsou mezi jejich pacienty i stovky lidí trpících vyčerpáním kvůli nedostatku potravin. Před úmrtími kvůli nedostatku jídla varuje dlouhodobě i OSN.

Válka v Pásmu Gazy začala 7. října 2023 teroristickým útokem Hamásu na Izrael, při němž palestinští ozbrojenci zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Většinu z nich propustili při dvou příměřích výměnou za stovky palestinských vězňů. Pět desítek rukojmí je stále v Pásmu Gazy, většina z nich už zřejmě nežije. Kvůli izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy zemřelo od předloňského října přes 58 000 Palestinců, tyto údaje uvádí ministerstvo zdravotnictví v Gaze ovládané Hamásem, ale i OSN je podle AFP považuje za spolehlivé.