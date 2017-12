Při demonstracích Palestinců proti Trumpovu prohlášení létaly kameny a střílelo se. Nejméně dva lidé zemřeli

Po násilných střetech mezi palestinskými demonstranty a izraelskou armádou a policií zemřeli nejméně dva lidé. Po potyčkách hlavně za Západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy bylo skoro sto Palestinců zraněných, desítky jich izraelské bezpečnostní složky zatkly. V násilnosti se zvrhly demonstrace proti tomu, že USA uznaly Jeruzalém jako hlavní město Izraele. Od zpravodaje z místa Jeruzalém 12:10 9. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zraněný palestinský protestující po střetech demonstrantů s Izraelskými jednotkami v pásmu Gazy | Foto: Ibraheem Abu Mustafa | Zdroj: Reuters

Uvnitř a kolem jeruzalémského starého města kolem poledne hlídkovalo několik set policistů. Když hlavní modlitby týdne v mešitě al Aksá skončily, několik tisíc většinou starších lidí kolem policistů v klidu prošlo dál. Za nimi ale byla z dálky slyšet asi stovka mladých demonstrantů, těm policie zatarasila cestu.

Po násilných střetech mezi palestinskými demonstranty a izraelskou armádou lítaly kameny i kulky

Mladíci volali, že Jeruzalém je arabský a přes bariéru chtěli projít dál. Policie je ale nepustila a začala je zatlačovat zpátky, některé i přes výlohu přilehlého obchodu.

Z davu Palestinců v jednu chvíli vylétla směrem k policistům židle nebo kusy ovoce. Pořádkové síly ale nakonec Palestinské demonstranty vytlačily - kdo se bránil, dostal ránu pěstí.

Násilnější byly protesty na Západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy. Tam po izraelských vojácích létaly kameny a molotovovy koktejly, opačným směrem granáty se slzným plynem, gumové projektily a na hranici Izraele a pásma Gazy i ostré náboje, které zabíjely.

Další protesty byly poklidné. „Trump nemá co mluvit do toho, kde by mělo být hlavní město Izraele. Jeruzalém je hlavní město Palestiny. Východní Jeruzalém. Jestli chtějí mít Západní Jeruzalém, ať ho mají," říká pro Radiožurnál Ajjúb, účastník jedné z nich s tím, že Palestinci mají mít právo na důstojný život a vlastní stát.

Nekolik tisic Palestincu demonstruje v Ramallahu proti US rozhodnuti uznat #Jerusalem jako hl.mesto Izraele pic.twitter.com/Gv6YfIYena — Zdenek Novak (@ZdenekNovak1) 7. prosince 2017