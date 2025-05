Při izraelských úderech na Chán Júnis zemřelo nejméně 54 lidí. Útoky se opakovaly již druhou noc

Při izraelských vzdušných úderech na město Chán Júnis na jihu Pásma Gazy v noci na čtvrtek zahynulo nejméně 54 Palestinců. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na místní nemocnici. Stanice Al-Džazíra s odvoláním na palestinské zdravotníky uvedla, že v celém Pásmu Gazy bylo přes noc zabito 74 lidí. Gaza 10:17 15. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Červený kříž odváží Hamásem předaná těla z Chán Júnisu | Zdroj: Reuters / Stringer

Izraelské letectvo přikročilo k četným úderům druhou noc v řadě, také v noci na středu si nálety na jihu i severu tohoto válkou sužovaného palestinského území podle AP vyžádaly životy nejméně 70 lidí včetně dvou desítek dětí.

Kameraman AP v Chán Júnisu v noci napočítal deset leteckých úderů na město a viděl mnoho těl či jejich částí přivezených do márnice v Násirově nemocnici. Márnice potvrdila, že bylo zabito 54 lidí.

Mezi mrtvými je i novinář, který pracoval pro katarskou televizní stanici Al-Arabí. Televize to oznámila na sociální síti s tím, že Hasan Samúr byl zabit spolu s 11 členy své rodiny při jednom z úderů v Chán Júnisu.

Agentura AP připomíná, že tvrdé údery přicházejí v době, kdy je na návštěvě zemí Perského zálivu americký prezident Donald Trump.

Cestu do Izraele šéf Bílého domu v plánu nemá, přesto se všeobecně doufalo, že Trumpova návštěva blízkovýchodního regionu by mohla přinést dohodu o příměří mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás či alespoň obnovení dodávek humanitární pomoci do Pásma Gazy. Izrael blokuje přísun veškeré pomoci už třetí měsíc.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu začátkem týdne prohlásil, že armáda bude pokračovat ve slibované eskalaci vojenských operací, aby Izrael dosáhl svého válečného cíle a zničil Hamás v odvetě za teroristický útok z října 2023.