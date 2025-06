Při izraelských úderech zemřelo 78 lidí a 329 bylo zraněno, uvedl íránský server Nournews

Při izraelských úderech na obytné čtvrti v Teheránu zemřelo 78 lidí a dalších 329 bylo zraněno. V první zveřejněné bilanci obětí izraelského útoku na Írán o tom v pátek informoval íránský server Nournews. Tento údaj není možné potvrdit z nezávislých zdrojů. Teherán 15:17 13. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé a záchranáři na místě, které zasáhl izraelský útok na Írán | Foto: Meghdad Madadi | Zdroj: AFP / Profimedia

Dosavadní zprávy z Íránu potvrdily zabití dvou vysokých vojenských činitelů a uváděly, že při izraelských útocích po celém Íránu bylo zraněno 95 lidí. Írán potvrdil smrt náčelníka revolučních gard Hosejna Salámího a náčelníka generálního štábu íránské armády Mohammada Bagherího.

Podle izraelských zdrojů bylo zabito nejméně šest íránských vědců, kteří se podíleli na íránském jaderném programu, a nejméně dvě desítky vysoce postavených velitelů, včetně šéfa vzdušných sil Amíra Alího Hádžízádího a klíčových velitelů a íránských revolučních gard.

Izrael v noci proti Íránu podnikl zřejmě největší útok, jakému islámská země čelila od války s Irákem v 80. letech 20. století. Izraelská armáda oznámila, že při úderech na Írán zasáhla objekt v klíčovém jaderném zařízení v Natanzu, kde má Írán stroje na obohacování uranu.

Odveta

Šéf íránské diplomacie Abbás Arakčí útok označil za vyhlášení války a íránský duchovní vůdce Alí Chameneí Izraeli pohrozil tvrdou odplatou.

Izraelská armáda v reakci uvedla, že v posledních hodinách zničila desítky odpalovacích zařízení raket země-země a další infrastrukturu nutnou pro obsluhu těchto zbraní. Armáda tvrdí, že údery provedla na základě přesných zpravodajských informací. Upozornila, že Írán použil tento druh raket při předchozím úderu na izraelské území loni v říjnu.

Mimo to se zdá, že armáda zřejmě odrazila i drony, které Írán vyslal na Izrael v odvetě za noční útok. Vyplývá to z prohlášení, ve kterém armáda oznámila, že má situaci pod kontrolou. Podle portálu The Times of Israel (ToI) není jasné, zda se obraně podařilo zničit všech sto dronů, kterými se Teherán podle izraelských sil rozhodl na židovský stát udeřit.

Íránská polooficiální agentura Fars ale s odvoláním na bezpečnostní zdroje odmítla tvrzení Izraele o vypuštění dronů a uvedla, že odveta islámské republiky teprve v blízké budoucnosti přijde.