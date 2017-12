Při požáru v Bombaji zemřelo nejméně 15 lidí. Většina obětí byla hosty narozeninové oslavy

Nejméně 15 lidí zemřelo a dalších 50 utrpělo zranění při nočním požáru ve vícepodlažním obchodním centru v indickém městě Bombaji. Mezi mrtvými je 11 žen, napsala agentura AP. S plameny bojovalo více než pět hodin osm hasičských vozů, příčina požáru zatím jasná není. Bombaj 8:46 29. 12. 2017 (Aktualizováno: 9:42 29. 12. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Požár v indickém městě Bombaji si vyžádal nejméně 15 obětí. | Foto: Danish Siddiqui | Zdroj: Reuters

V budově, která se nachází v bývalé průmyslové zóně v centru Bombaje, je několik luxusních restaurací.

Oheň propukl v ranních hodinách místního času v jedné z restaurací v nejvyšším patře a následně se rozšířil i do ostatních podlaží.

Podle agentury Reuters, která se odkazuje na bombajské úřady, byla většina obětí hosty narozeninové oslavy, které se konala v restauraci na střeše budovy. Mezi obětmi je také 28letá oslavenkyně, potvrdil agentuře její prarodič.

V budově sídlilo také několik redakcí celostátních médií, včetně Bennett Coleman, Co's Times Now a ET Now.

