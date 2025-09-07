Při protestu za Palestine Action zatkli v Londýně 890 lidí. Skupina je na seznamu teroristických organizací

Londýnská policie v sobotu zatkla 890 lidí na demonstraci na podporu propalestinské organizace Palestine Action, kterou britská vláda v červenci zakázala na základě protiteroristických zákonů. Policie to v neděli uvedla na svém webu.

Londýn Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

‚Jsem proti genocidě, podporuji Palestine Action.‘ Na protestu proti zákazu skupiny bylo zatčeno 890 Britů

‚Jsem proti genocidě, podporuji Palestine Action.‘ Na protestu proti zákazu skupiny bylo zatčeno 890 Britů | Foto: Carlos Jasso | Zdroj: Reuters

Většinu protestujících zatkla policie v souvislosti s projevy podpory zakázané skupině, 17 lidí prý ale také kvůli útokům na policisty. Všichni zadržení byli posláni do věznice v městském obvodu Westminster.

Londýnská policie zatkla nejméně 365 příznivců Palestine Action. K zásahu stačil transparent

Číst článek

Ti, kteří s policií spolupracovali, byli propuštěni na kauci a v následujících dnech se mají hlásit na policejní stanici. Ostatní byli převezení do vazebních cel po Londýně.

Stovky demonstrantů se v sobotu shromáždily nedaleko britského parlamentu v centrálním Londýně na protest proti zákazu organizace. Řada účastníků nesla transparenty, na nichž stálo „Jsem proti genocidě, podporuji Palestine Action“.

Britská policie v uplynulých týdnech zatkla stovky stoupenců Palestine Action, včetně více než 500 za jediný den v srpnu.

Zakázaná skupina

Vláda přistoupila k zařazení Palestine Action na seznam teroristických organizací poté, co aktivisté 20. června vnikli na základnu britského Královského letectva (RAF) v Brize Norton ve střední Anglii a poškodili pomocí červené barvy a páčidel dvě letadla.

Britská policie řeší krádež bust prvního izraelského prezidenta. ‚Unést‘ je měla propalestinská organizace

Číst článek

Skupina tvrdí, že britská vláda je spoluviníkem izraelských válečných zločinů v Pásmu Gazy. Cílem útoku bylo podle ní narušit to, co označuje za britskou podporu izraelských vojenských operací v Pásmu Gazy a širší vojenské aktivity Západu na Blízkém východě.

Zařazení Palestine Action na seznam teroristických skupin po boku Al-Káidy či Islámského státu činí z podpory či členství v organizaci trestný čin, který může být potrestán až 14 lety vězení, poznamenal Reuters.

Rozhodnutí Velké Británie zakázat Palestine Action označila řada lidskoprávních skupin za nepřiměřené s tím, že to omezuje svobodu projevu pokojných protestujících. Vláda naopak viní Palestine Action ze škod ve výši milionů liber a zároveň uvádí, že zákaz skupiny neznamená zákaz jiných propalestinských protestů.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme