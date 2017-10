Pří výbuchu v továrně na pyrotechniku zemřelo nejméně 47 lidí

Neštěstí postihlo továrnu na jakartském předměstí Tangerang. V objektu bylo v okamžiku tragédie přes 100 zaměstnanců.

Indonéské úřady původně informovaly o 27 mrtvých a 43 zraněných, bilance se ale zvyšuje, jak záchranáři prohledávají vyhořelý objekt. Většina těl je údajně ohořelá k nepoznání.

Příčina neštěstí se vyšetřuje. Šéf tangerangské policie Hary Kurniawan řekl, že továrna začala fungovat teprve před dvěma měsíci. Podle Kurniawana může bilance obětí dále stoupat, protože řada zraněných utrpěla rozsáhlé popáleniny a je ve vážném stavu.

Exploze Tangerangem otřásla kolem 09:00 místního času (04:00 SELČ) a hasiči bojovali s plameny do odpoledních hodin. Budova provozu byla výbuchem a následným požárem silně poškozena a část objektu se zřítila. Shořelo i několik automobilů stojících poblíž.

