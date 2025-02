Příběh rodiny izraelského rukojmího Jardena Bibase je srdcervoucí, ale příměří neohrozí, míní Dudinská

Palestinské hnutí Hamas v rámci dohody o příměří v Gaze propustilo další tři z více než 200 rukojmích, které teroristé unesli do Pásma Gazy. V rámci dohody tráví první hodiny na svobodě tři muži - Jarden Bibas, Ofer Kalderon a Keith Siegel. Podle dokumentaristky a publicistky Nataši Dudinské, která řadu let v Izraeli žila, se nyní místní obávají, že vláda nedotlačí příměří do další fáze, řekla v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha/Tel Aviv/Gaza 20:00 1. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelci nesou na protestu cedule se jmény rukojmích, kteří jsou stále zadržováni v Gaze | Foto: Miro Maman | Zdroj: Reuters

Samozřejmě že všichni v sobotu propuštění mají za sebou dramatické stovky dní v zajetí. Dá se ale říct, že zvláštní pozornost tentokrát poutá příběh Jardena Bibase? Jeho teroristé předloni unesli spolu s manželkou a dvěma malými syny.

Ano, skutečně to je srdcervoucí příběh a pro Izraelce tyhle dvě děti, Kfir a Ariel, jsou takovými symboly všech těch hrůz. Co se s nimi stalo, není jasné. Od uzavření dohody (Izraelci) s velkým napětím očekávají, že se děti vrátí spolu se svojí mámou, ale nic se o nich neví.

Co se ví, že před víc než rokem, tedy koncem listopadu 2023, Hamás vyhlásil, že zahynuli při izraelském útoku. To však izraelská armáda nepotvrdila a několik dní poté publikovala záběry, kde byli natočení bezpečnostní kamerou někde v Gaze, ale dodnes se neví, zda žijí, nebo ne. Izrael po Hamásu důrazně žádá, aby dal nějakou zprávu.

Pokud by se potvrdilo, že Širi Bibasová a synové Kfir a Ariel už skutečně nejsou naživu, mohlo by to mít vážnější dopad na další plnění dohody o příměří Izraele a Hamásu?

Myslím, že ne. Po lidské stránce je to strašně tragický příběh, ale nemělo by to mít dopad, protože v té dohodě, když byly domlouvané počty rukojmích a palestinských vězňů k propuštění, nebyla uvedená jména. Takže myslím, že by to nemělo být nijak zásadní.

Obě strany se v předcházejících fázích příměří obviňovaly z jeho porušování. Přesto se zdá, že se dohodu daří dodržovat. Nebo tam jsou jisté varovné momenty?

Tak varovné momenty jsou vždy, jde o to, jak jsou interpretované. Já myslím, že co je teď zásadní a čeho se Izraelci velmi obávají, že po této první fázi příměří nenastane druhá fáze. A že zbylí rukojmí zůstanou nadále v zajetí. Na izraelskou vládu je velký tlak, aby v plnění nepřestala.

V úterý má začít další část téhle první fáze a mají být obnovená jednání o fázi druhé, tedy dohoda o tom, že to příměří bude trvalé, ne jen dočasné, a že válka v Gaze je v podstatě ukončená a že teď budou propuštěni i všichni ostatní.

V úterý má izraelský premiér (Benjamin) Netanjahu odcestovat do Washingtonu, kde se má setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Izraelci velmi doufají, že Trump bude na Netanjahua tlačit, aby v plnění dále pokračoval.

Izrael od 30. ledna přerušil veškeré kontakty Úřadem OSN pro palestinské uprchlíky, zkratkou UNRWA, kvůli údajným vazbám na teroristy z Hamásu. Podkladem bylo obvinění, že někteří pracovníci UNRWA se podíleli na útoku ze 7. října 2023. UNRWA popírá vědomou spolupráci s Hamásem a na základě interního šetření propustila devět zaměstnanců.

V pátek ale britský deník The Guardian uvedl, že jedna propuštěných rukojmí Emily Damariová, která má britské i izraelské občanství, byla zadržována v objektu, který patří zmíněnému úřadu OSN. Jak vážně inkriminující svědectví by to mohlo být pro tu agenturu?

Mluvčí agentury se v rozhovoru pro BBC už vyjádřila, že toto tvrzení bere velmi vážně a že chce nezávislé vyšetřování. Zároveň ale mluvila o tom, že UNRWA, vzhledem k té strašné válce a co se v Gaze dělo, nemá přístup do všech svých základen. Takže tedy o tom neví, ale chtějí to vyšetřit.

Zároveň bych ráda řekla, že UNRWA má zásadní úlohu, co se palestinské společnosti týče. A obzvlášť v Gaze, kde je většina lidí potomky bývalých uprchlíků, pro ně UNRWA představuje zásadní pomoc jak zdravotní, tak i sociální. V téhle válce se starala o více než 60 procent humanitární pomoci.

A v této situaci, kdy se konečně zvýšila humanitární pomoc, je příměří a je velká šance lidem daleko víc pomoct a začít konečně s rekonstrukcí Gazy, aby lidé mohli začít znovu, vrátit se do svých životů, ta pomoc je zásadní a je velmi důležité, aby UNRWA mohla pokračovat.