Příběhy z Izraele i Gazy získaly Pulitzerovu cenu. Zlatá medaile míří k odhalení sítě kolem nejvyššího soudu

Hlavní Pulitzerovu cenu za novinářskou práci – zlatou medaili za veřejnou službu – letos získal investigativní web ProPublica za odhalení, které „prorazilo tlustou zeď tajemství" kolem darů bohatých podnikatelů členům Nejvyššího soudu USA. Nejvíce cen bylo letos uděleno za zpravodajství z útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael z loňského 7. října a následnou operaci Izraele v Pásmu Gazy, uvedly tiskové agentury. Washington 7:23 7. května 2024

Žena v domě svých sousedů v Aškelonu po útoku Hamásu ze 7. října 2023. Snímek ze série oceněné Pulitzerovou cenou | Foto: Amir Cohen | Zdroj: Reuters

Deníky The New York Times a The Washington Post dostaly po třech Pulitzerových cenách za práci v roce 2023, která sahala od války v Pásmu Gazy po násilí páchané se střelnými zbraněmi, uvedla agentura AP, jejíž fotoreportéři byli oceněni za pokrytí globální migrace do USA.

Zpravodajství z útoku Hamásu na Izrael a jeho následky vyústilo ve dva Pulitzery a zvláštní citaci. Britské The Times vyhrály za textové zpravodajství, oceněné jako „rozsáhlé a objevné“, zatímco agentura Reuters vyhrála svými snímky. Zvláštní citací byli oceněni novináři zabývající se válkou v Gaze.

Cena pro Kara-Murzu

Cenu za komentáře pro list The Washington Post, psané za mřížemi v ruské trestanecké kolonii, získal opoziční politik Vladimir Kara-Murza. V Omsku na Sibiři si odpykává pětadvacetiletý trest za kritiku ruské války proti Ukrajině, odsouzen byl loni v dubnu.

Cena mu organizátoři udělili „za vášnivé komentáře napsané s velkým osobním rizikem z vězeňské cely“.

Dvaačtyřicetiletý Kara-Murza má podle médií nalomené zdraví zejména kvůli dvěma otravám z roku 2015 a 2017, za nimiž podle investigativního projektu Bellingcat stojí agenti ruské tajné služby FSB.

Sám Kara-Murza se k udělení ceny nemohl vyjádřit vzhledem k uvěznění v trestanecké kolonii. Jeho manželka Jevgenija, žijící s dětmi v americkém exilu, poděkovala redakci The Washington Post za to, že hlas jejího muže je slyšet, není zapomenut a zapomenuta není ani jeho vize demokratického Ruska.

Připomněla, že její manžel strávil celé měsíce za trest na samotce, uvedla agentura AP. Ruské velvyslanectví ve Washingtonu na žádost o vyjádření dosud neodpovědělo.

Nejprestižnější novinářské ceny v USA

Pulitzerovy ceny se udělovaly v 15 novinářských kategoriích a také v osmi uměleckých kategoriích zaměřených na knihy, hudbu a divadlo. Vítěz kategorie veřejné služby získává zlatou medaili, všichni ostatní vítězové po 15 000 dolarech (asi 646 000 Kč).

Pulitzerovy ceny udílí Kolumbijská univerzita v New Yorku a jsou považovány za nejprestižnější americké novinářské ocenění. Jsou pojmenovány po vydavateli novin Josephu Pulitzerovi, který zemřel v roce 1911.

Ceny se udělují od roku 1917. Porota vyhlašuje vítěze ve všech novinářských kategoriích, zlatou medaili nicméně udílí jen v jediné, a to za veřejnou službu.

Loni hlavní cenu získal tým agentury AP za zpravodajství z obléhaného ukrajinského Mariupolu.