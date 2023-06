Prigožin hodlal zajmout ministra Šojgua a náčelníka generálního štábu Gerasimova, píše americký deník

Původní plán šéfa wagnerovců Jevgenije Prigožina ještě před jeho víkendovým pokusem o ozbrojenou vzpouru v Rusku byl vzít do zajetí ruského ministra obrany Sergeje Šojgua a náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova. Podle listu The Wall Street Journal to říkají americké zpravodajské zdroje.

