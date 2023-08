Co skutečně stálo za pádem letadla s Prigožinem, se nikdy nedozvíme, soudí politický geograf

Na nedůvěryhodnost informací upozorňuje i politický geograf Libor Jelen.

„Vyšetřování bude samozřejmě interní. Předpokládám, že do médií se dostanou pouze ty zprávy, které Kreml bude chtít pustit, a obávám se, že to, co skutečně stálo za pádem letadla, ať už tam Prigožin byl, nebo nebyl, se nikdy nedozvíme,“ uvádí Jelen.

Neověřitelnost informací vede ke vzniku celé řady spekulací. Uvažuje se například o tom, že je Prigožin stále naživu a ukrývá se. Podle Jelena to ale vzhledem ke vzpouře, kterou před dvěma měsíci vedl, není pravděpodobné.

K incidentu se nevyjádřil ani prezident Vladimir Putin. Ten naposledy vystoupil na summitu BRICS, kde jednal s dalšími účastníky prostřednictvím videohovoru.