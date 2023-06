Přichází Prigožinův pád, nebo zažehnutí jiskry ruské rebelie? 10 otázek a odpovědí o tažení na Moskvu

Co signalizuje vzpoura Jevgenije Prigožina? Web iROZHLAS.cz přináší odpovědi expertů na geopolitiku, historii, bezpečnost i ruské poměry. Vysvětlují, jaké krátkodobé i dlouhodobé důsledky může mít wagnerovská rebelie, zda mocnému warlordovi zlomí vaz, a odkud pramení jeho zášť vůči ruské armádě. Otázky a odpovědi Praha/Moskva 21:00 24. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Situace v Rusku je i přes určité uklidnění stále nepřehledná. Řadu informací a tvrzení, která kolují po sociálních sítích, nejde nezávisle ověřit, informační válka se rozzuřila naplno na obou stranách – využívají ji jak wagnerovci, tak Kreml. Web iROZHLAS.cz s pomocí expertů shrnul to hlavní, co zatím víme.

1. Co se právě v Rusku děje?

Jevgenij Prigožin, šéf soukromé vojenské Wagnerovy skupiny v noci na sobotu obvinil ruskou armádu z toho, že podnikla raketový útok na jeho muže. Tuto událost se však nepodařilo nezávisle ověřit.

Prigožin uvedl, že na bombardování odpoví a že je potřeba zastavit „zlo velení ruské armády“. Učinil tak v audionahrávce, která byla zveřejněna na sociální síti Telegram, několik hodin pak nebylo jasné, zda jde skutečně o autentickou nahrávku Jevgenije Prigožina. Následně se jednotky wagnerovců daly do pohybu. Prigožinovi muži obsadili město Rostov na Donu (nachází se asi 950 kilometrů od Moskvy), cílem ale byla podle jeho slov od začátku Moskva.

Proč je Rostov na Donu pro Kreml důležitý Ve městě vzdáleném asi 130 kilometrů od hranic s Ukrajinou sídlí velitelství Jižního okruhu, pod které spadá 58. kombinovaná armáda. Ta aktuálně nese hlavní tíhu bojů na jihu Ukrajiny, kde ukrajinská armáda protiofenzivu a podle Kyjeva se jí daří osvobozovat okupované území.

Večer nicméně Prigožin postup svých mužů zastavil. Podle zpravodajského webu Meduza se v tu dobu wagnerovci nacházeli asi 200 kilometrů od hlavního města. Za zastavením postupu měl podle agentury RIA Novosti podíl běloruský lídr Alexandr Lukašenko, který ho s Prigožinem dohodl. Šéf wagnerovců pak vydal prohlášení, že chce zabránit, aby byla prolita ruská krev.

Ruské úřady i sám prezident Vladimir Putin ve svém krátkém dopoledním projevu označil počínání Jevgenije Prigožina a jeho soukromé vojenské skupiny za ozbrojenou vzpouru, která má Rusko rozvrátit zevnitř. Šéf Kremlu k tomu ještě dodal, že je Prigožin zrádce a jeho tažení na Moskvu považuje za „kudlu do zad“.

2. Jakou šanci na úspěch a dosažení svých cílů Prigožin má?



Bývalý pracovník CIA Steve Hall v analýze pro americkou televizi CNN uvedl, že Prigožin sám sebe dostal do velmi složité a nejisté situace, ale že zároveň musel dobře vědět, čemu bude čelit.

Podle analytika Asociace pro mezinárodní otázky Pavla Havlíčka se na to dá dívat ze dvou stran. „S tímto výkladem by se asi dalo souhlasit, je možné, že si spočítal, že něčeho může dosáhnout. Z mého pohledu je ale více v reaktivním módu, byl nucen konat, aby si zachoval své postavení, nebo dokonce aby zůstal na svobodě.“

Podle politického geografa Libora Jelena z Univerzity Karlovy jde o naprosto nepřipravenou akci, která je odsouzena k nezdaru. „Udělal naprosto šílený krok, trochu pochybuji o jeho příčetnosti. Myslím, že si podepsal ortel smrti.“

S čímž souhlasí i politolog Tomáš Šmíd z Masarykovy univerzity. Prigožin prý hraje vabank. „Myslím si, že ho ty události smetou, že nebude ve svých snahách úspěšný. Není pravděpodobné, že by silovici (souhrnné označení osob, které pracují pro silové složky, pozn. red.) obětovali ministra obrany Šojgua ve prospěch Prigožina, který je něco mezi warlordem a paramilitárním velitelem.“

3. V čem je podstata sporu mezi Prigožinem a Šojguem?

Šéf wagnerovců Jevgenij Prigožin a ruský ministr obrany Sergej Šojgu se vůbec nemají v lásce. Prigožin ruské velení dlouhodobě ostře kritizuje například za pozdní nebo žádné dodávky munice a za to, že ruští vojáci na Ukrajině útočí i na pozice wagnerovců. Vladimir Putin dokonce dříve Prigožinovi v některých chvílích naslouchal více než svým generálům a ministru obrany.

Spory mezi oběma muži mu dlouho vyhovovaly, ani jeden z nich díky nim neměl příliš velký vliv, experti se ale shodují, že Prigožin začal Putinovi v poslední době „přerůstat přes hlavu“, a tak nakonec musel zasáhnout. Před několika dny nařídil, že jak wagnerovci, tak kadyrovci – bojovníci čečenského vůdce Ramzana Kadyrova – musejí formálně podepsat smlouvu s ministerstvem obrany o tom, že se podřídí velení jeho generálů.

Prigožin to ale odmítl. Neúspěchy na bojišti, na které Prigožin hlasitě a rád upozorňoval a spojoval je s „neschopným“ Šojguem vedly k dramatickému pádu popularity členů kremelské garnitury, kteří jsou zodpovědní za vedení invaze.

4. Jak na situaci reagoval Vladimir Putin?



„Jako prezident Ruska, nejvyšší velitel ozbrojených sil a ruský občan udělám vše pro to, abych ochránil zemi, ústavní pořádek, život, bezpečnost a svobodu občanů," uvedl vládce Kremlu v krátkém projevu, který po několika odkladech odvysílala živě státní televize. „To, čemu čelíme, je zrada. Zrada, k níž vedly přehnané ambice a osobní zájmy,“ zaznělo také v jeho krátké promluvě k národu.

Kromě toho obvinil Západ z toho, že proti Rusku namířil veškerou svou vojenskou, informační a ekonomickou kapacitu, a přirovnal současnou situaci k roku 1917. „Rozhodně působil tvrdě, odhodlaně, ale do jisté míry zdá se i překvapeně. Skutečně nečekal, že ke vzpouře jeho věrných žoldáků. A pokud současnou situaci přirovnal k roku 1917, tudíž k situaci, kdy se carské Rusko rozpadalo, propadalo se do chaosu, tak to také vypovídá o stavu mysli a o pocitech Vladimíra Putina,“ hodnotí Putinův projev publicista Jiří Just, který žije v Moskvě.

Je podle něj také překvapivé, že Putin v projevu jakkoliv nevysvětlil situaci a podstatu konfliktu mezi státem a soukromou žoldnéřskou skupinou. „Tento Prigožinův pokus o vzpouru bude jistě využit jako nástroj k semknutí populace, proti rozkolu a rozklížení. Je dost možné, že Prigožin začne být v takovém tom klasickém neostalinském duchu označovaný za agenta cizích služeb,“ dodává k tomu Tomáš Šmíd.

5. Jak vzpoura wagnerovců a jejich šéfa zamíchá s mocenskými kartami v Kremlu?



Podle Jelena jde ze strany Prigožina i o snahu dostat se na vrchol skupiny siloviků, být tak co nejblíže Vladimiru Putinovi a odstranit soupeře v podobě Sergeje Šojgua a Valerije Gerasimova, náčelníka ruského generálního štábu.

„Pro Putina to není dobrá zpráva, musí si stoupnout na jednu stranu, na stranu ministerstva obrany a musí ten úder proti wagnerovcům podniknout a dokončit,“ říká k tomu bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza z Univerzity Karlovy. Podle Pavla Havlíčka pak Prigožinovo tažení na Moskvu v důsledku oslabí i samotného vládce Kremlu. „Ukazuje to, že Putin nebyl schopný dobře mediovat ten konflikt mezi Prigožinem a Šojguem, situace se mu vymkla z rukou, což ukazuje na jeho osobní slabost. Musejí opevňovat Moskvu, spustili takzvaný plán Pevnost ve snaze zamezit postupu a pokusům o puč.“

Kdo by podle Havlíčka mohl vzniklé situace využít? „Nemyslím si, že to uvidíme hned, ale je to určitě pečlivě sledováno ze strany ruských elit, jak v mocných pozicích, tak těch na okraji. Sledují, jak se přeskupují mocenské tábory,“ vysvětluje.

6. Může Prigožinovo tažení na Moskvu zažehnout další rebelie mezi Rusy?

V Moskvě a na předpokládané „trase“, po které se wagnerovci chtěli dostat do hlavního města, vyrostly zátarasy.

„Kreml to bere velmi vážně, přípravy na to, k čemu by mohlo dojít, jsou velmi masivní – opevňování Moskvy, uzávěry, policejní kordony,“ přibližuje Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky. „Mluví se o tom, že někteří vysoce postavení silovici vyjadřují i určité sympatie Prigožinovu postupu, na druhou stranu vidíme i celou řadu vyjádření ze strany federálních vůdců z regionů, kteří to odsuzují a vyjadřují podporu Putinovi. Hraje se o srdce a mysli lidí, rozehrál se souboj o veřejné mínění a elity,“ dodává. Uvidí se podle něj, nakolik se některé občanské skupiny nebo části armády budou ochotné připojit k wagnerovcům.

Politolog Tomáš Šmíd poznamenává, že se teď ruský národ nejspíš „semkne kolem cara“. Vyvolá to tedy nejspíš přesně opačnou reakci, než jakou Prigožin zamýšlel. „Občasné samozřejmě s válkou nespokojení jsou, je jich více, než by se mohlo zdát, většina vyjadřuje podporu jen ze strachu z represí. Nicméně tento segment populace za Prigožinem nepůjde. Semknou se okolo Kremlu,“ vysvětluje.

7. Bude vzpoura znamenat konec Wagnerovy skupiny?



V podobě, v jaké Wagnerova skupina existuje dnes možná ano. „Nicméně jako ozbrojená formace nezmizí, spíše se přetransformují, může dojít k založení nějaké nové entity, k rebrandingu, vedení se ujme nová osoba,“ vysvětluje Tomáš Šmíd.

8. Jak ze situace může těžit Ukrajina?



„Chaos a jakékoliv přenášení konfliktu na ruskou stranu, je pro Ukrajinu výhodné. Ukrajinci jsou v situaci, kdy se snaží prolomit obranné linie, připravují si půdu pro masovější protiofenzivu, takže je pro ně výhodné, když se Rusové perou doma,“ hodnotí Pavel Havlíček.

Wagnerovci u Bachmutu Wagnerovci sehráli z ruského pohledu velmi důležitou roli při tuhých bojích o město Bachmut v Doněcké oblasti, které trvaly několik týdnů. Byli v první linii, zapojení do nejtěžších bojů a o město bojovali prakticky sami, ruská armáda se stáhla. Pro wagnerovce to zároveň znamenalo obrovské ztráty, které ale Prigožin kompenzoval mimo jiné nasazováním jednotek „postradatelných“, které sestavoval z naverbovaných trestanců.

Za pravdu mu v tom dává i Tomáš Šmíd: „Každý svár protivníka logicky znamená oslabení jeho energie a bojových schopností. Navíc wagnerovci hráli na ukrajinské frontě poměrně velkou roli, nesli nemalou zátěž bojů u Bachmutu a nelze je jen tak nahradit,“ připomíná.

Další úhel pohledu pak přináší i Vlastislav Bříza. „Pro Ukrajinu je to vítaná zpráva. Dává jim zapravdu v tom smyslu, že se ruská invaze nevyvíjí podle plánu. Protože kdyby to bylo tak, jak tvrdí ruské velení, nic takového by se v Rusku nestalo.“

9. Jak Prigožinova vzpoura ovlivní ruské zájmy ve světě?



Na wagnerovce Rusko aktuálně spoléhá i v Africe nebo na Blízkém východě. V situaci, kdy drtivou většinu vojáků Moskva stáhla na Ukrajinu, jsou wagnerovci prakticky jediní, kdo udržují ruský vliv v těchto oblastech.

„Určitě se dá očekávat, že ten konflikt mezi wagnerovci a oficiálními místy se přenese i do těchto oblastí. Otevírá se tu tak prostor pro další hráče, například pro Čínu, a třeba i na nějaké aktivity západních zemí,“ vysvětluje Pavel Havlíček. Návrat evropských vojáků do Afriky (například do Mali, odkud se před několika měsíci stáhly jednotky vyslané v rámci misí OSN a EU včetně českých vojáků) je ale podle něj velká výzva, která se nerozhodne ze dne na den.

Podle politologa Šmída je pak hlavní otázka, zda se po případném Prigožinově pádu podaří Moskvě wagnerovce v oblasti udržet. Ve hře je totiž kromě geopolitického vlivu také nesmírné nerostné bohatství.

10. Jak na Prigožinovo tažení na Moskvu reagoval svět?



Světoví lídři byli v hodnocení Prigožinovi akce spíše zdrženliví, podle The New York Times například představitelé Spojených států nechtěli říct nic, co by mohlo dát Vladimiru Putinovi důvod svalovat na Západ nebo na NATO svoje domácí problémy.

Předseda Evropské rady Charles Michel uvedl, že situace v Rusku je „jednoznačně vnitřní ruskou záležitostí“, stejně jako zástupci Severoatlantické aliance ale dodal, že podpora Západu je i nadále neochvějně na straně Ukrajiny.

České ministerstvo zahraničí (stejně jako řada dalších) varovali před cestováním do Ruska, ministryně obrany Jana Černochová (ODS) o situaci jednala s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou.

Vnitřní spory Ruska podle ní dávají Ukrajině šanci přeskupit síly, situace zároveň ukazuje, že kremelský režim není tak silný a pevní, jak tamní propaganda tvrdí.

