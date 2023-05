ONLINE: Ruská média wagnerovce na příkaz Kremlu ignorují, tvrdí Prigožin. ‚Vymstí se vám to,‘ vzkazuje

Jevgenij Prigožin, majitel ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny, tvrdí, že jej ruská státní média na příkaz vysokých představitelů z Kremlu záměrně ignorují a neinformují o něm. Dodal, že se jim to vymstí. Napsala o tom v neděli agentura Reuters. „Jsem naprosto přesvědčený, že to (informování o wagnerovcích) zakázali,“ uvedl Prigožin s tím, že se ruským státním médiím takový postup vymstí a že je za to lidé vytrestají.

Moskva 13:36 28. května 2023