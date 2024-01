Přijetí eura? Z prezidentovy novoroční výzvy ke dvaceti letům v Unii jsem tančil, říká ministr Dvořák

Česko letos slaví 20 let členství v Evropské unii. Během roku se budou konat desítky připomínkových akcí tohoto výročí. Jeho úvod ale poznamenala vyhrocená debata o tom, zda by Česko mělo začít dělat konkrétní kroky k přijetí eura, k němuž se zavázalo už při vstupu do EU v roce 2004. Zatímco opozice nebo ODS je odmítají, ve vládním táboře za ně nejvíc bojuje ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). BRUSELSKÉ CHLEBÍČKY Praha 6:42 8. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bruselské chlebíčky 76 | Foto: Aleš Vavřík | Zdroj: Český rozhlas

Aktuální veřejnou debatu o euru vyvolal svou výzvou v novoročním projevu prezident Petr Pavel. Martin Dvořák odmítá, že by k tomu hlavu státu nabádal a ani ji v jeho poselství prý nečekal. O to více ho tento apel z „pomazaných úst“ rozradostnil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Bruselské chlebíčky s ministrem Martinem Dvořákem

„Osobně jsem si moc přál, aby v tom projevu neopomněl zmínit těch 20 let (členství Česka v EU). A když tam natvrdo zaznělo euro, tak jsem doma lehce tančil, jako že teď se tady asi začnou dít věci. A ony začaly,“ dodává se smíchem.

Emocionální anti-euro

Ministra Dvořáka však mrzí, že se současná debata velmi rychle polarizovala. „Dostávám na sítích velkou vlnu hejtů, které jsou všechno možné, jen ne věcnými argumenty. Je to velmi emocionální rovina a na tom se to nedá hrát,“ stýská si.

Ekonomický přínos eura nejde spočítat. Záleží na tom, co bude chtít volič, říká ekonom Stroukal Číst článek

Nesouhlasí ani s požadavkem opozice, aby se o přijetí společné evropské měny rozhodovalo v referendu. Jednak o něm podle něj rozhodli Češi už v referendu, které schválilo vstup do EU. Zároveň se obává, že by ho ovlivnily dezinformace, jako tomu bylo v případě hlasování o brexitu.

Koaliční býčci

Hnutí STAN má ve vládní koalici nárok na to, navrhnout kandidáta na budoucího českého eurokomisaře nebo eurokomisařku. Dvořák sám odmítl, že by měl o tento post zájem. A to i z důvodu neprůchodnosti své případné nominace u některých koaličních partnerů, zejména ODS.

„V tuhle chvíli bych byl spíš trošku červeným hadrem v očích některých býčků. A to bych nerad,“ dodává vzletně.

Jací kandidáti se tedy ve STAN „pečou“? Proč se s takovou oblibou označuje za eurohujera a jaké by mělo být pozitivní označení někoho, kdo má EU rád? A proč vláda nedá ani korunu na oslavy 20 let členství v EU a unii v mottu akcí ani nezmiňuje? Poslechněte si celé Bruselské chlebíčky výše.