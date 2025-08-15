Přilepené a svázané v ponožkách. Newyorčan chtěl do Hongkongu pašovat asi 850 chráněných želv
Jeden Newyorčan se přiznal k tomu, že se snažil do Hongkongu v krabicích propašovat stovky chráněných želv za 1,4 milionu dolarů (přes 29 milionů korun). S odvoláním na americké ministerstvo spravedlnosti o tom informovala agentura AP. Muži za to hrozí pětileté vězení.
Čínský občan Wei Qiang Lin, který žije v Brooklynu, se tento týden u newyorského soudu přiznal, že chtěl vyvézt přes 220 balíků. Jejich obsahem bylo zhruba 850 želv karolínských a želv karolínských tříprstých.
Plazy, kteří byli svázaní nebo přilepení v pletených ponožkách a uložení v krabicích označených jako plastové hračky pro zvířata, při hraniční kontrole odhalili policisté.
Lin také podle prokurátorů odeslal dalších 11 balíčků s jinými plazy, včetně jedovatých hadů. Vynesení rozsudku je plánováno na 23. prosince.
Oba zranitelné druhy želv mají na krunýři barevné obrazce. Kvůli tomu jsou vyhledávaným zbožím na americkém i zahraničním trhu se zvířaty, zejména v Číně a její zvláštní oblasti Hongkongu.