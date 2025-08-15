Přilepené a svázané v ponožkách. Newyorčan chtěl do Hongkongu pašovat asi 850 chráněných želv

Jeden Newyorčan se přiznal k tomu, že se snažil do Hongkongu v krabicích propašovat stovky chráněných želv za 1,4 milionu dolarů (přes 29 milionů korun). S odvoláním na americké ministerstvo spravedlnosti o tom informovala agentura AP. Muži za to hrozí pětileté vězení.

New York Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Želva karolínská (ilustrační foto)

Želva karolínská je vyhledávaným zbožím na americkém i zahraničním trhu se zvířaty kvůli svým barevným obrazcům na krunýři | Zdroj: Pixabay | Licence Pixabay,©

Čínský občan Wei Qiang Lin, který žije v Brooklynu, se tento týden u newyorského soudu přiznal, že chtěl vyvézt přes 220 balíků. Jejich obsahem bylo zhruba 850 želv karolínských a želv karolínských tříprstých.

Bouře v Africe vyplavila na břeh více než 500 mláďat mořských želv. Zotavují se v záchranné stanici

Číst článek

Plazy, kteří byli svázaní nebo přilepení v pletených ponožkách a uložení v krabicích označených jako plastové hračky pro zvířata, při hraniční kontrole odhalili policisté.

Lin také podle prokurátorů odeslal dalších 11 balíčků s jinými plazy, včetně jedovatých hadů. Vynesení rozsudku je plánováno na 23. prosince.

Oba zranitelné druhy želv mají na krunýři barevné obrazce. Kvůli tomu jsou vyhledávaným zbožím na americkém i zahraničním trhu se zvířaty, zejména v Číně a její zvláštní oblasti Hongkongu.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme