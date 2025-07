‚Přiletěl dron, ale když viděl na autě rušičku, otočil se.‘ Jak se na Ukrajině u fronty přepravují civilisté?

Po čase s pastorem a pekařem Olegem Tkačenkem zase vyrážíme na evakuaci lidí z válečných zón u Kosťantynivky, což je téměř přímo na válečné linii.

Vezeme s sebou nějaký chleba, ale tentokrát už máme lepší auto. Oleg ještě pořádně připevní rušičku dronů. Vyrážíme jako za starých špatných časů, kdy jsme takto jezdili s horším vybavením do Bachmutu, Avdijivky do Vohledaru. Tam už teď nejezdíme, protože jsou to města okupovaná ruskou armádou.

Pancéřovaný Volkswagen

Auto, kterým jedeme, je pancéřované. „Je to Volkswagen, dar od spolku Neohnutí z Jičína,“ říká Oleg. Je ještě potřeba připevnit pancéřovanou přepážku, která rachotí za jízdy. Ale to už je čistě estetická a akustická záležitost.

Auto je komfortní pro normální jízdu po běžných silnicích, ale ne tady po těch místních, plných děr a nedá se s ním rychle projet přes jámy. Oleg říká, že bude muset vyměnit tlumiče za lepší a silnější, aby auto bylo stabilnější na cestě a mohlo jet rychleji.

Rychlost je v oblastech, kde nad hlavami létají hejna ruských dronů, docela důležitá. Nebezpečím jsou také letecké naváděné bomby a další ruský arzenál, ale hlavně drony. A pro jízdu do nejhorších oblastí, kde nejsou silnice nebo třeba chybí mosty, kde je nutné například přebrodit potok nebo říčku, by Oleg potřeboval offroad, ale pancéřovaný.

„Novináři z New York Times takové auto měli, protože oni o své novináře dbají,“ směje se Oleg.

Projeli jsme Kramatorskem, cestou jsme viděli několik míst, na která Rusko útočilo, ze kterých stoupal dým v průmyslové zóně Kramatorsku v Družkovce.

Už jsme před Kosťantynivkou, zastavili jsme a oblékáme si neprůstřelné vesty. Cestou už byla vidět příprava na stavbu síťových protidronových tunelů nad silnicemi. Jedeme se zapnutou rušičkou dronů. Máme k dispozici osm kanálů na různých frekvencích, šest rádiových a dva kanály pro video spojení.

„V sobotu jsme také jeli touto trasou na Kosťantynivku a dostali jsme se do velmi zajímavé situace. Nepřátelský dron přiletěl a jako by chtěl zaútočit, ale uviděl na střeše auta tu rušičku a začal se v pudu sebezáchovy vzdalovat,“ vypráví Oleg.

Tady při poslední cestě stálo spálené vojenské auto, ukazuje Oleg a ještě se modlí, ať nám Bůh pomůže vrátit se bezpečně.