‚Příliš věrohodně mi to nezní.‘ Hamás podle Slezáka buď neví, kde ostatky Bibasové jsou, nebo je schovává

Další osud dohody o příměří v Pásmu Gazy je nejistý. Jedno z těl rukojmích, které teroristé předali Izraeli, totiž nepatří Širi Bibasové, ale neznámé ženě. Hamás uvedl, že pozůstatky Bibasové byly v sutinách patrně promíchány s těly ostatních obětí. Hamás podle zahraničněpolitického komentátora Milana Slezáka buď neví, kde ostatky jsou, nebo Bibasovou schovává. Rozhovor Praha 17:29 21. února 2025

Izraelští vojáci přebírají rakve zesnulých rukojmích v Gaze | Zdroj: Reuters

Jak věrohodně ti zní to, s čím dnes přišel Hamás?

Příliš věrohodně mi to samozřejmě nezní. I vzhledem k tomu spektáklu, který Hamás uspořádal při předání ostatků zemřelých rukojmí. To by člověk řekl, že opravdu vědí, koho kde mají.

Nabízejí se dvě možnosti, buďto to opravdu Hamás neví a pak to znamená, že ačkoliv se tato organizace snaží všemožně dávat najevo, že Gaze nadále vládne, i když z podzemí, tak že přece jenom její možnosti jsou omezené. Anebo to dobře ví a z nějakých důvodů Širi Bibasovou schovává.

Ostatky se podrobí vždycky expertní forenzní analýze a z toho leccos vyplyne. Například to, alespoň Izraelci to tvrdí po forenzní analýze synů paní Bibasové a dalšího rukojmího, že nezahynuli při izraelském náletu, jak to tvrdil Hamás, ale že je Hamás chladnokrevně zavraždil a to brzy po jejich únosu do Pásma Gazy. Pokud tedy Hamás opravdu ví, kde je tělo Širi Bibasové, tak to mohou být důvody, proč ho nevydal. Proč to zdržuje.

Jinak bude velmi obtížné zjistit, kdo je ta mrtvá paní nebo komu její ostatky patří. Protože samozřejmě v moci izraelských forenzních expertů je leccos, ale k tomu, aby identifikovali ostatky, samozřejmě potřebují nějaké srovnání DNA. Nevědí, s kým ty ostatky srovnávat, jenom říkají, že to určitě není žádný z dalších unesených rukojmích, pak by to samozřejmě byla nějaká Palestinka.

Podle izraelské strany Širi Bibasovou se dvěma syny unesla při předloňském útoku na Gazu palestinská skupina Vládci pouště a pak údajně mohla být předána jiné ozbrojené skupině v Gaze. Víme něco víc o podobných transferech rukojmích? Mohly se případně právě i ty transfery podílet na tom, že se do Izraele nakonec nevrátily ostatky paní Bibasové?

To určitě ano, protože už v minulosti se stávalo, že Hamás měl evidentní potíže zjistit, kde se ta rukojmí nacházejí, protože ne všechna byla v jeho „péči“.

Víme o tom, že někteří z rukojmích skončili v soukromých bytech, kde dokonce jejich majitelé, v jednom případě to byl učitel, dostávali peníze za to, že pomáhali rukojmí držet v zajetí.

Pokud se týče různých skupin, ano, my říkáme kvůli zjednodušení většinou, že 7. října 2023 zaútočil na Izrael Hamás, ale pravda je taková, že kromě Hamásu to byl také palestinský Islámský džihád a možná někde některé takové okrajové skupiny, které si zmínila. Kromě toho ale v třetí vlně šli také někteří palestinští civilisté, kteří také vraždili a rabovali.

Ty sám jsi před chvílí mluvil o tom, že stále není jasné, jestli šlo o nedopatření, nebo o záměr. Jak zásadní se tedy v tuhle chvíli jeví porušení dohody o příměří v Gaze?

Velmi záleží na tom, jak si Izrael bude to porušení dohody interpretovat, zda to vyhodnotí jako závažné porušení podmínek příměří. Pak by to znamenalo, že ty tendence, které nepochybně v Izraeli a zejména v izraelské vládě jsou, dovolí pokračování vojenské operace.

Na jedné straně tak ohrozí životy dalších izraelských rukojmí v Gaze, ale na druhé straně by se izraelská vláda mohla odvolávat na to, co se stalo teď v poslední době s těmi předávanými rukojmími, dokonce i na ty tři zubožené rukojmí, kteří byli předáni v minulých týdnech. Myslím, že všem vytanuli na mysli záběry z koncentračních táborů.

Takže záleží na premiérovi Netanjahuovi. Pravda je nicméně taková, že na Izraelcích je vidět, že s tou druhou fází, ve které by byla osvobozena zbývající žijící izraelská rukojmí a propuštěni další palestinští vězni a to příměří se opět prodloužilo, nespěchají. Protože předtím chtějí mít jistotu, že v budoucnosti v Gaze opravdu už Hamás vládnout nebude a že se nic takového, jak se stalo 7. října roku 2023, také nezopakuje.