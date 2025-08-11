Přímá vojenská provokace. Severní Korea odsoudila společné vojenské cvičení USA a Jižní Koreje

Severní Korea v pondělí označila plánované rozsáhlé společné cvičení armád Jižní Koreje a Spojených států za „přímou vojenskou provokaci“ a slíbila, že na manévry bude reagovat. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž tak Pchjongjang učinil navzdory náznakům zmírnění napětí mezi Korejemi pod vedením nového prezidenta v Soulu.

Pchjongjang Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Severokorejští vojáci na lodi na hraniční řece Ja-lu.

Severokorejští vojáci na lodi na hraniční řece Ja-lu. | Zdroj: Reuters

Ministr obrany KLDR No Kwang-čol uvedl, že armáda má „absolutní poslání“ chránit národní bezpečnost před rozsáhlým jedenáctidenním cvičením Jižní Koreje a USA, které podle něj představuje reálnou bezpečnostní hrozbu.

„Ozbrojené síly KLDR se vypořádají s válečnými manévry USA a (Jihu) s důsledným a rozhodným postojem k protiakci a budou přísně uplatňovat své svrchované právo,“ uvedl No ve svém prohlášení, které zveřejnila státní tisková agentura KCNA. Podle Noa cvičení zvyšuje nepřátelství a destabilizuje regionální bezpečnost.

Jižní Korea a Spojené státy minulý týden oznámily, že každoroční cvičení začne 18. srpna a prověří velení, kontrolu a mobilizaci jednotek v rámci vylepšené bezpečnostní strategie proti zvýšené hrozbě jaderné války ze strany KLDR.

Nový prezident Jižní Koreje chce dialog s KLDR. Zároveň mluvil o ‚silném odstrašení‘

Číst článek

Spojenci ale zároveň uvedli, že hlavní část cvičení bude odložena a uskuteční se samostatně příští měsíc, a to s odkazem na povětrnostní podmínky. Odklad byl všeobecně vnímán jako krok iniciovaný liberálním jihokorejským prezidentem I Če-mjongem, který v červnu vyhrál předčasné volby, s cílem zmírnit napětí s Pchjongjangem.

Vztahy mezi oběma Korejemi v posledních letech klesly na jednu z nejnižších úrovní, protože Pchjongjang pokračoval v rozvíjení svých schopností provést jaderný útok a výrazně posílil vojenské vazby s Ruskem.

Přestože Pchjongjang veřejně odmítl obnovené nabídky Soulu a Washingtonu k dialogu, podnikal kroky, které byly vnímány jako částečné opětování některých jihokorejských snah o zmírnění napětí, připomněla agentura Reuters.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme