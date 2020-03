Biden vs. Sanders. Hlavní soupeři se utkají v šesti státech o demokratickou nominaci na prezidenta

Joe Biden a Bernie Sanders se v úterý poprvé utkají v přímém souboji o prezidentskou nominaci demokratů na prezidenta USA. Hlasovat se bude v šesti amerických státech. Žádný další reálný soupeř už jim nezůstal. Dopředu si navzájem slíbili, že ať už nakonec vyhraje kdokoliv, podpoří toho druhého. Jejich příznivci ale zdaleka nejsou tak smířliví. Od stálého zpravodaje Washington 15:45 10. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Joe Biden a Bernie Sanders | Foto: Mike Blake/Lucas Jackson | Zdroj: Reuters

Ve smířlivé chvilce Sanders oznámil, že pokud ho Biden porazí, on ho proti Trumpovi podpoří, stejně jako to slíbil udělat Biden v případě Sandersova vítězství v primárkách. Je to do praxe převedené letošní heslo demokratů: Volte modrého, ať je to kdokoli. Někteří voliči demokratů jsou této myšlence oddaní od začátku.

„Pokud se Joe Biden propadne a nominaci nakonec získá Bernie Sanders, budu v jeho prospěch obvolávat lidi a pracovat na tom, aby šli volit, tak jak jsem to před primárkami dělal pro Bidena. Podpořím demokrata, ať je tím nominovaným kdokoli,“ říká ve vysílání Radiožurnálu Highland Nichols, Bidenův dobrovolník ze státu Iowa.

Ovšem potkávám během primárek i mnoho lidí, kteří se na podzim chystají volit proti Donaldu Trumpovi demokrata, ale ne za všech okolností, příkladem je republikán Bill Taber.

„Coby celoživotní republikán teď velmi vážně zvažuji, že budu volit demokraty. Ale záleží na tom, koho nominují. Absolutně bych nevolil Bernieho, kdežto Bidena coby centristického demokrata velmi pravděpodobně ano,“ popisuje Taber.

„Souvisí to s polarizací naší politiky v poslední době. Trump je krajní pravice, Sanders reprezentuje levici. Ale spousta je nás uprostřed a nás nikdo nezastupuje. Proto zvažuju přesun k umírněným demokratům. Má vlastní strana se mi naprosto odcizila, pro mě už to není Republikánská strana, ale Trumpova,“ dodává.

Joe Biden se i sám prohlašuje za kandidáta, který nabízí útočiště nejen demokratům, ale i nezávislým či nespokojeným republikánům.

Zato pro některé příznivce Bernieho Sanderse bude nevolitelný, anebo jen se skřípěním zubů.

Studentka Elizabeth Sheldonová má jako volební prioritu číslo jedna boj s klimatickou krizí, proto podporuje Sanderse a chce mu dát v listopadu hlas, i když nominaci demokratů nezíská. Pokud by měla pocit, že takový hlas propadne, možná s těžkým srdcem přece jen bude volit Bidena, i když ho považuje za špatného kandidáta celkově i v oblasti klimatické politiky, ale tam je pro ni Trump přece jen ještě větší pohromou.

„Pokud Bernie prohraje a nezíská nominaci, Bidena volit nebudu. A nevolil bych ani Petea Buttigiege nebo podobné centristické uchazeče, co kandidovali. Hlas bych dal leda někomu, jako byli Elizabeth Warrenová nebo Tom Steyer,“ vysvětluje svůj postoj Daniel z Dallasu.

„Jde o zásady. Sanders razí už čtyřicet let stejné, a to něco znamená! Obzvlášť když soupeříte s lidmi, kteří své názory mění podle toho, odkud vane vítr. Přečtou si v průzkumech, čemu lidi věří a co chtějí, a najednou tvrdí, že v to věří taky, jen to zatím neřekli. Tak těchhle blbostí už máme dost!“ doplňuje.

Průzkumy před dalším velkým volebním úterým nejsou k jeho favoritovi příliš vlídné a naznačují, že Joe Biden má velkou šanci upevnit své vedení v prezidentských primárkách demokratů.