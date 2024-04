Expert: Írán má zájem, aby se Hamás vzpamatoval. To se nestane, když bude mít Teherán s Izraelem konflikt

Izrael podle agentury Reuters přistoupil na to, aby se na sever Pásma Gazy mohli vrátit Palestinci. Měl tak učinit během rozhovorů o příměří. Kancelář premiéra Benjamina Netanjahua se k tomu zatím odmítla vyjádřit. „Není v silách izraelské armády, aby udržela kontrolu nad Gazou v tak masivní podobě, v jaké probíhala od začátku,“ řekl pro Český rozhlas Plus bývalý velvyslanec v Izraeli a bývalý náměstek ministra zahraničních věcí Jiří Schneider. Rozhovor Praha 11:42 11. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohled na stoupající kouř z města Gazy v důsledku izraelských útoků | Foto: Dawoud Abo Alkas / Anadolu/ABACAPRESS.COM | Zdroj: Profimedia

Pokud se ta informace potvrdí a Izrael bude ochotný pustit do severní části Pásma Gazy civilisty, byl by to průlom?

Já nevím, jestli průlom. Průlomem by bylo možno nazvat uzavření příměří a osvobození rukojmích. To by byl průlom.

Jsou to drobné kroky, které jsou viditelné nebo se o nich doslechneme. Ale o některých krocích, které jsou v zákulisí, zejména pak o těch, které se týkají vyjednávání onoho příměří, se dozvídáme jenom zlomky. Nepřeceňoval bych to, ale je to docela dobře možné.

Není v silách izraelské armády, aby udržela kontrolu nad Gazou v tak masivní podobě, v jaké probíhala ta operace od začátku. Takže já bych docela věřil, že to je možné.

Když jste se znovu zmínil o jednáních o příměří, tak za jak nadějná je považujete? To i vzhledem k tomu, že izraelská armáda včera v Pásmu Gazy zabila tři syny politického vůdce Hamásu?

Ta válka pokračuje, má ale ještě další rozměr, který se týká Íránu. Teď se hodně mluví o hrozbě íránské odvety za to, že byli v Damašku na konzulátu zabiti vysocí představitelé Revolučních gard, kteří samozřejmě mají souvislost s bezpečností Izraele.

Jiří Schneider | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

To všechno je větší rovnice, kterou je potřeba dát dohromady. Otázkou je, jestli se podaří odstrašit Írán od odvetného útoku, který by znamenal další eskalaci na Blízkém východě. Nevím, jestli v situaci takové eskalace by pak mohlo být realistické očekávat, že dojde k uzavření příměří právě v Gaze.

Má vlastně Írán zájem na tom, aby došlo k uzavření příměří, nebo se svými kroky snaží takovou dohodu oddálit?

Mluvíme o reakci Íránu na to, že byli zabiti jeho vysocí představitelé, kteří mají nepochybně souvislost minimálně se severní frontu, s Hizballáhem. Spekuluje se o tom, že to byli lidé, kteří byli přímo zahrnuti do plánování útoku ze 7. října loňského roku ze strany Hamásu.

Myslím, že Írán nemá zájem na tom, aby ty boje pokračovaly dlouho. V podstatě lze říci, že jejich zájem je, aby skončily rychle a aby se Hamás mohl v Gaze vzpamatovat.

Ostatně slyšeli jsme i v ohlasech z tisku, že se spekuluje o tom, a já bych tomu docela věřil, že obnovení civilní správy v Gaze po případném příměří není možné bez civilistů, kteří dříve pracovali ve službách Hamásu.

Rada bezpečnosti OSN tento týden za zavřenými dveřmi jedná o palestinské žádosti o získání statusu plnohodnotného členského státu OSN. Jak si myslíte, že to dopadne?

Myslím, že k tomu nedojde. Je to ale využívání příležitosti k tomu zvednout opět tuto otázku. Bylo by to namístě, pokud by se Palestinci a Izraelci dohodli na dvoustátním řešení, to by bylo jenom logické vyústění, ale toto mi připadá jaksi opačné.

Jednáním v OSN se nedosáhne toho, že se dohodnou obě strany na dvoustátním řešení. Nepřikládal bych tomu větší než jaksi politický a symbolický význam.