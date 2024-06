‚Primitivní a tvrdá kritika EU‘ motivovala Babiše k opuštění evropských liberálů. Nyní si hledá spojence

„Rozhodli jsme se z frakce Renew Europe i ze strany ALDE vystoupit,“ postaral se předseda hnutí ANO Andrej Babiš o páteční překvapení. Svých sedm zvolených europoslanců tím vystavil nejistotě, na tiskové konferenci totiž s určitostí neřekl, kam nyní zamíří.

Babiš ale dal lehce nahlédnout za oponu tohoto rozhodnutí. Večer předtím se sešlo předsednictvo hnutí „s částí europoslanců“, aby řešili, jak probíhá vyjednávání o ustavování frakcí a programu evropských politických stran.

„ANO se ve své evropské politice určitě posunulo, což ale souvisí s celkovým posunem hnutí, které je více a více projektem jednoho muže a vše je nyní podřízeno snaze vyhrát národní volby,“ zhodnotil odchod od liberálů pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál profesor Petr Kaniok z Masarykovy univerzity.

Poslední dva týdny strávili zvolení europoslanci za ANO vyjednáváním o svém místě pro pětiletý mandát. Podle informací iROZHLAS.cz už měli přislíbené posty ve výborech a liberální frakce Renew nabízela hnutí ANO – jakožto druhé nejsilnější národní delegaci ve svých řadách – křeslo místopředsedy Evropského parlamentu. Že bylo zamýšlené pro lídryni kandidátky a někdejší ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou, ostatně potvrdila zvolená europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová.

Bruselské chodby Evropského parlamentu proto zástupci ANO prozkoumávali sebejistě. Schůzky sice nechtěli příliš komentovat, nicméně tvrdili, že k odchodu se nechystali. Jak redakce nyní zjistila, pro ně samotné byl odchod od evropských liberálů překvapivý.

„Dospěli jsme k názoru, že Renew a ALDE mají jiná stanoviska než hnutí ANO,“ komentoval rozchod předseda Babiš.

Kde tedy ANO zakotví? Závěrem předsednictva hnutí je úkol pro zvolené europoslance, aby „usilovali o vstup do takové frakce, která umožní prosazovat program hnutí ANO pro evropské volby“.

„Uvidíme, možná vznikne nějaká nová frakce,“ mlžil na pátečním brífinku Babiš. Konkrétní ale nebyl. Ve svém pondělním videu na sociálních sítích dával sledujícím na vědomí, že se ANO neztratí a že o něm na evropské úrovni ještě bude slyšet.

Kampaň do Evropského parlamentu hnutí rámovalo heslem „Česko pro tebe všecko“, voláním po změně Green Dealu nebo boji s údajným bruselským diktátem. Do rétoriky silně proevropského a liberálního směru, který je vlastní frakci Renew, jejíž bylo hnutí donedávna součástí, to zcela nezapadalo.

„Andrej Babiš si vyhodnotil, že primitivní a tvrdá kritika EU u voličů zabírá a umožní mu získat voliče stran typu SPD či Přísaha. Národoveckým konzervatismem bych jeho pozici určitě nenazýval, dnešní Babiš je nacionalistický populista, jehož ekonomická, ale také zahraniční politika nemá s konzervatismem nic společného,“ popsal pro iROZHLAS.cz odborník na evropská témata Kaniok.

Redakce oslovila šéfa hnutí ANO Babiše i lídryni evropské kandidátky Dostálovou kvůli vyjádření. Do vydání článku však ani jeden z nich nereagoval.

Podobnou rétoriku, jakou zvolilo ANO pro kampaň před eurovolbami, razí hned několik dalších evropských stran a představitelů, kteří se jeví jako možní partneři při ustavování nové frakce.

Mohli by pocházet z Maďarska, Slovenska, Francie, Nizozemska, Slovinska nebo Rakouska. Někteří zůstali v minulém období bezprizorní, jiní nebyli spokojení ve svých politických rodinách a další se zase touží vykreslit jako konstruktivní a netoxický partner.

„Vznik nové národovecké frakce pro dané strany smysl určitě dává. Z pohledu fungování Evropského parlamentu je pro každého poslance a každou stranu výhodnější být ve frakci – výhody jsou materiální, finanční, ale také politické. Je samozřejmě otázkou, zda by taková frakce mohla vzniknout, protože do hry vstupuje také podmínka politické blízkosti zapojených stran,“ uvedl Kaniok.

Profesor z Masarykovy univerzity v souvislosti s možným vznikem nové politické rodiny si totiž není jistý, zda strany dokážou přesvědčit o tom, že skutečně sdílí stejné ideje. Dodal nicméně: „V zájmu Evropského parlamentu a ostatních skupin nejspíše nebude vytvářet početnou skupinu ‚mučedníků‘. Ostatně vliv a soudržnost nové případné frakce nebude, vzhledem k vnitřně odlišným prioritám, vysoký.“

Proti Bruselu a za národní zájmy se dlouhodobě vyslovuje maďarský premiér Viktor Orbán. Jeho europoslanci za Fidesz nebyli poslední tři roky nikde ukotvení. Po volbách, ve kterých získali 11 křesel, by si rádi vliv zajistili.

The @EPP, the leftists and the liberals have agreed to create a pro-war coalition in the European Parliament, with the leadership of @ManfredWeber. This is not what European citizens voted for on June 9! pic.twitter.com/v2FAgz3cFG