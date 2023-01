‚Úhlavní nepřítel,‘ říká o svém bratrovi princ Harry v nové knize. Některé jeho výroky kritizuje Tálibán

Britský princ Harry ve své nové knize uvádí, že svého staršího bratra, prince Williama, považuje za milovaného sourozence, ale zároveň za úhlavního nepřítele. Vyplývá to z úryvků jeho autobiografie s názvem Spare (Náhradník), které v pátek zveřejnila britská média. Na pasáže zareagovalo i radikální hnutí Tálibán. Harry uvedl, že o bojovnících, které v Afghánistánu jako střelec zabil, přemýšlel jako o šachových figurkách odstraněných z šachovnice. Londýn/Kábul 16:58 6. 1. 2023 (Aktualizováno: 17:39 6. 1. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Princové Harry a William na pohřbu královny Alžběty II. | Foto: Alkis Konstantinidis | Zdroj: Reuters

„Vždycky jsme mezi sebou podivně soupeřili,“ uvedl Harry na dotaz amerického komentátora, proč svého bratra v knize označuje za úhlavního nepřítele. Podle prince to vyplývá ze skutečnosti, že William je následník trůnu, zatímco on je jen jeho náhradníkem.

Williamovi se podle Harryho také příliš nelíbilo, když nastoupil na prestižní Eton. „Ty mě neznáš, Harolde. A já neznám tebe,“ řekl podle úryvků z autobiografie William. Poté prý Harrymu vysvětlil, že Eton byl během prvních dvou let jeho útočištěm.

„Bylo to bez břemene mladšího bratra, který by ho obtěžoval otázkami nebo strkal nos do jeho společenského okruhu,“ píše v pamětech Harry.

Kniha má vyjít příští týden. Britský list The Guardian z ní ve čtvrtek zveřejnil první úryvek. Krátce poté vyšlo najevo, že dílo omylem ve Španělsku vyšlo dřív. Kopii si od té doby pořídila řada deníků i zpravodajských agentur a momentálně ji překládají a zveřejňují další části.

Španělské vydání autobiografie prince Harryho s názvem Náhradník | Foto: Juan Medina | Zdroj: Reuters

Ve čtvrtek vyšlo najevo, že Harry ve své autobiografické knize popisuje, jak ho William fyzicky napadl. Stalo se tak v době, kdy se vztah obou bratrů rozpadl kvůli Harryho manželství s herečkou Meghan Markleovou.

V pamětech rovněž hovoří o tom, že vinu za jeden z jeho největších skandálů, kdy si na večírek oblékl nacistickou uniformu, nesou zčásti William a jeho manželka Kate. Řekli mu prý totiž, ať si oblek vezme, a pak se smáli, když ho v něm viděli.

‚Dědic a náhradník‘

Název knihy Spare, v překladu Náhradník, vychází z toho, že v královských a aristokratických kruzích je první syn dědicem titulů, moci a bohatství, zatímco druhý je náhradník, kdyby se prvorozenému něco stalo.

Princ Harry v autobiografii popisuje, jak ho náhradníkem nazval i jeho otec, nynější král Karel III., když se narodil. „Nádhera! Teď jsi mi dala dědice a náhradníka – moje práce je hotová,“ řekl údajně Harryho matce, princezně Dianě.

Ta zemřela při autonehodě v Paříži v roce 1997, když se snažila ujet bulvárním fotografům. Princ Harry také uvádí, že ho jeho otec ani neobjal, když mu oznamoval úmrtí jeho matky.

Král Karel prý také kdysi žertoval o tom, že není Harryho biologickým otcem. Harry uvádí, že tento žert mu přišel pozoruhodně nevtipný vzhledem ke zvěstem, že jeho skutečným otcem je James Hewitt.

Po úmrtí princezny Diany se Karel oženil s Camillou Parkerovou Bowlesovou, nynější královnou manželkou, která stála za rozpadem jeho prvního manželství s Dianou. Harry ve svých pamětech uvádí, že společně s Williamem otce prosili, aby si ji nebral, protože se obávali, že bude zlou macechou.

Princ Harry na pohřbu královny Alžběty | Foto: Toby Melville | Zdroj: Reuters

Přestože princ Harry často hovoří o tom, že chce zakopat válečnou sekyru, usmíření podle obsahu knihy není na pořadu dne. Z Harryho tvrzení je cítit spíše nevyřešené trápení, křivdy a obviňování, napsala v pátek BBC. Buckinghamský palác uvedl, že se k autobiografii nebude vyjadřovat.

Harry v knize ale popisuje i své osobní zážitky, například jak přišel o panictví se starší ženou, která s ním „zacházela jako s mladým hřebcem“ a po styku ho poplácala po zadku, nebo své zkušenosti s drogami. Prozrazuje, že kokain si poprvé vzal v sedmnácti letech u kamaráda na venkově.

Nasazení v Afghánistánu

V další části knihy osmatřicetiletý princ vzpomíná na své nasazení v Afghánistánu na přelomu let 2007 a 2008 a znovu v letech 2012 až 2013, kdy byl střelcem v bojovém vrtulníku Apache. Zmiňuje přitom i počet lidí, které zabil.

‚Ohrožuje to miliony Afghánců.‘ Ministři vyzvali Tálibán, aby zrušil zákaz humanitárních pracovnic Číst článek

„Nebyla to statistika, která by mě naplňovala hrdostí, ale ani ve mně nezanechala stud,“ vyjádřil své pocity ve španělské verzi knihy.

„Když jsem se ocitl v žáru a zmatku boje, nepřemýšlel jsem o těch 25 jako o lidech. Byly to šachové figurky odstraněné ze šachovnice, špatní lidé zabití dříve, než mohli zabít dobré lidi,“ stojí také v knize.

Mluvčí afghánského ministerstva zahraničí vedeného Tálibánem to kritizoval. „Západní okupace Afghánistánu je skutečně ohavným okamžikem v lidských dějinách a komentáře prince Harryho jsou mikrokosmem traumatu, který Afghánci prožili z rukou okupačních sil, jež bez jakékoliv odpovědnosti vraždily nevinné,“ prohlásil.

Britské ministerstvo obrany, mluvčí krále Karla III. i prince Williama odmítli záležitost blíže komentovat.

‚Armáda takhle lidi necvičí‘

Vyjádření prince Harryho však zkritizoval někdejší britský velitel Richard Kemp, který v roce 2003 sloužil v Kábulu. Připustil, že zabití povstalci z řad Tálibánu byli špatní lidé, a nemá ani problém s tím, že Harry prozradil počet nepřátel, které zabil. Na ten naopak prý může být hrdý. Nesouhlasí ale s tvrzením Harryho, že armáda vnímala tálibánce jako „podlidi a figurky na šachovnici, které je třeba srazit“.

„To vůbec není pravda. A není to způsob, jakým britská armáda cvičí lidi, jak (Harry) tvrdí,“ postěžoval si někdejší podplukovník. „Myslím, že taková vyjádření neodrážejí skutečnost, jsou zavádějící a potenciálně cenná pro lidi, kteří chtějí britské síly a britskou vládu poškodit. Takže se domnívám, že to byla chyba úsudku,“ řekl Kemp.

Komentáře k působení v Afghánistánu však mohou dále ohrozit Harryho bezpečnost, obává se Kemp. Lidi sympatizující s Tálibánem by to podle něj mohlo „vyprovokovat k pokusu o odplatu“.