Princ Harry neohlášeně návštívil zraněné vojáky v Kyjevě. ‚Válku nezastavíme, pomoci ale můžeme‘
Prince Harry has also arrived in Kyiv.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 12, 2025
Welcome, Sir! pic.twitter.com/uhK3UYOVUr
Britský princ Harry v pátek přicestoval do Kyjeva, aby se setkal se zraněnými vojáky, informuje agentura AP. Překvapivou návštěvu podnikl na pozvání ukrajinské vlády, napsal server BBC. Princovi zástupci v pátek ráno potvrdili jeho příjezd.
„Válku nemůžeme zastavit, ale můžeme udělat vše, co je v našich silách, abychom pomohli procesu uzdravování,“ řekl britský princ deníku The Guardian během noční cesty vlakem do hlavního ukrajinského města.
Je to podruhé během ruské války na Ukrajině, co Harry navštívil Ukrajinu. Naposledy byl princ Harry na Ukrajině v západoukrajinském Lvově v dubnu letošního roku. Ukrajina se uchází o pořádání sportovních her pro veterány Invictus Games za čtyři roky.
Invictus Games založil princ Harry v roce 2014. Zraněným vojákům a veteránům nabízí příležitost soutěžit ve sportovních disciplínách podobných paralympiádě.
Do Kyjeva přicestoval princ s týmem nadace Invictus Games Foundation a podle deníku The Guardian má v úmyslu představit nové plány na pomoc při rehabilitaci zraněných ukrajinských vojáků.
Harry, který dlouhodobě spolupracuje se zraněnými veterány, sám sloužil deset let v britské armádě.
Britská královská rodina otevřeně podporuje Ukrajinu, která se už téměř tři a půl roku brání ruské vojenské agresi.
Na předem neohlášenou návštěvu do Kyjeva dnes přijel i polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski.