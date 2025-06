Princ Harry zvažoval změnit příjmení své rodiny. Kvůli zpoždění udělení britských pasů pro jeho děti

Britský princ Harry se spolu s manželkou Meghan Markleovou zabývali myšlenkou změnit svá příjmení na Spencerovi kvůli několikaměsíčnímu zpoždění, s nímž jejich dvě děti obdržely britské pasy. Informoval o tom ve středu britský deník The Guardian. Londýn 21:45 4. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Princ Harry se svou manželkou Meghan Markleovou | Foto: Kensington Palace | Zdroj: Reuters

Zdroj obeznámený se situací agentuře Reuters potvrdil, že princ se sešel s bratrem své zesnulé matky Diany Charlesem Spencerem, aby s ním projednal rodinné příjmení.

Přijetí rodného jména jeho matky, princezny Diany, by podle Reuters pravděpodobně ještě více prohloubilo rozkol mezi Harrym a královskou rodinou, který nastal poté, co se vévoda ze Sussexu v roce 2020 vzdal role v královské rodině a přestěhoval se s manželkou do Spojených států.

Princ Harry se podle zdroje domníval, že průtahy s vydáním britských pasů jsou důsledkem toho, že britští úředníci blokují žádosti kvůli používání příjmení Sussex, které rodina získala v roce 2005, a titulů Jeho a Její královská Výsost pro jejich děti, uvedl deník s odvoláním na nejmenovaný zdroj.

Mladší syn krále Karla III. odstoupil z královských povinností a přestěhoval se do Kalifornie, kde žije s manželkou a jejich dvěma dětmi - Archiem a Lilibet. Od svého odchodu se spolu s Markleovou vyjadřovali velmi kriticky o královské rodině v televizních dokumentech i v rámci Harryho biografické knihy s titulem Náhradník (Spare).

V rozhovoru pro BBC minulý měsíc Harry uvedl, že se chce s britskou královskou rodinou usmířit, ale že jeho otec král Karel III. s ním nebude mluvit kvůli dřívějšímu sporu s britskou vládou ohledně princova nároku na ochranku při pobytu v Británii.