Buckinghamský palác oznámil, že se princ Philip dobrovolně vzdal řidičského průkazu

Sedmadevadesátiletý manžel britské královny princ Filip se dobrovolně vzdal řidičského průkazu. Oznámil to Buckinghamský palác. Rozhodnutí přišlo poté, co vévoda z Edinburghu v polovině ledna zavinil dopravní nehodu. Kritici upozorňovali na to, že řídí vůz ve vysokém věku.

