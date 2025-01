Prioritou Kyjeva je výroba sebevražedných dronů. Ukrajina kvůli tomu upravila zákony

Umístění továren na výrobu dronů je přísně tajné a jejich zaměstnance preventivně prověřuje tajná služba. Drony, díky kterým se daří Ukrajině bránit se početnější ruské armádě, se staly pro Kyjev prioritou. Země proto pozměnila zákony i pravidla pro nábor do armády. Kyjev 6:00 5. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Vytvořili jsme nejlepší podmínky pro soukromou výrobu dronů na světě,“ domnívá se ukrajinský ministr pro digitální transformaci (ilustrační foto) | Foto: Stringer | Zdroj: Reuters

Na konci roku 2023, kdy dodávky zbraní ze Spojených států měly zpoždění a kdy se Ukrajina potýkala s neúspěchy na bitevním poli, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jeden z cílů do nového roku – poslat bojujícím jednotkám až milion sebevražedných dronů.

Použití dronů v konfliktech po světě není žádnou novinkou, i samotná Ukrajina je využívala už v roce 2014, kdy Rusko anektovalo Krym. „Z prvních letů na frontě jsem pochopila, že to bude naše budoucnost,“ cituje americký list New York Times Marii Berlinskou, jednu z prvních ukrajinských pilotek dronů, která se tehdy zapojila do bojů.

Od její služby ale nastal v ukrajinském přemýšlení o strojích zlom – jak technologický, tak i v intenzitě, se kterou se drony nyní využívají.

Pořídit milion sebevražedných dronů vyrobených velkými zbrojařskými firmami by bylo drahé, Ukrajina se proto rozhodla sáhnout po levnější verzi civilních dronů. Jejich výhodou je to, že jsou snadno dostupné, menší a snadné na ovládání. Dají se propojit s běžnými počítači, často jsou i vybaveny kamerou, signálem GPS a anténou, aby mohly i na větší vzdálenost přijímat signál.

Nevýhodou je, že se musí upravit, aby plnily účel, který armáda potřebuje. Například jsou na ně nainstalované protipancéřové hlavice k ničení tanků.

Úpravy dronů na Ukrajině probíhají v několika utajených továrnách, které začaly v loňském roce přibývat. Ti, kdo v nich pracují, se vyhnou náboru a službě na frontě. Nejprve ale musí projít prověrkou ukrajinské tajné služby, aby nedošlo k infiltraci zařízení ruskými špiony.

Výhody výrobcům zase zajišťují nově upravené zákony – mají nižší daně, na dovoz dronů nebo jejich součástek platí jednodušší celní kontrola, menší byrokracie funguje i při uzavírání smluv a výrobci získají i vyšší výdělek z prodeje. I proto by měla být Ukrajina schopna v roce 2025 vyrobit až čtyři miliony kusů dronů.

„Vytvořili jsme nejlepší podmínky pro soukromou výrobu dronů na světě,“ domnívá se ukrajinský ministr pro digitální transformaci Mykhailo Fedorov. Podle New York Times je výroba dronů jednou z ukrajinských priorit.

Drony v Bachmutu

V boji mají drony několik výhod. Ukrajinské jednotky nejen vidí nepřátelské akce, ale díky kamerám a online spojení s piloty na ně mohou na ruské jednotky provést přesně mířený útok. Zároveň tím i klesá riziko pro Ukrajince, kteří pracují na dálku z úkrytu a nemusí se obávat, že budou jejich pozice odhaleny. Tenčí se tak i ztráty na ukrajinské straně, která se potýká s problémy s náborem nových vojáků.

Do jednoho z bunkrů, odkud pracuje jednotka pilotů dronů, zavítal také reportér deníku New York Times. Pilot dronů s přezdívkou Prorok zde na dálku odhalil ruský tank a zničil ho. Zařízení, které stálo 400 dolarů, tedy necelých deset tisíc korun, úspěšně zlikvidovalo ruský tank v hodnotě třech milionů dolarů, tedy více než 70 milionů korun.

Létající stroje hrály velkou roli i při bitvě v Bachmutu, kde se Ukrajinci několik měsíců úspěšně bránili ruské přesile. „Zjistil jsem, že devadesát procent ruské techniky zničené Ukrajinou bylo poničeno drony,“ líčí Serhij Sternenko, právník a Youtuber, který po návštěvě bojiště udělal sbírku na drony. „Kdokoliv vyhraje souboj dronů, vyhraje celou válku,“ usoudil.

Upravené sebevražedné drony hrají i psychologickou roli. Díky videím z útoků, které se šíří na sociálních sítích, vyvolávají podle amerického listu v ruských jednotkách strach. Na tanky dávají zařízení na ničení signálu nebo mají speciální protidronovou úpravu. Minimálně jednou Rusové zajali i tým pilotů dronů, který následně popravili, píše americký list.

Zařízení používají v čím dál větší míře i Rusové. Organizace Human Rights Watch informovala o tom, že ruské drony útočí vedle vojenských cílů i na civilisty, kteří jen jdou po ulici nebo na jakákoli vozidla.