Případ vraždy pomohl po 50 letech vyřešit otisk palce na krabičce od cigaret. Policie má podezřelého

Mladá žena Jeannette Ralstonová z Kalifornie řekla před 48 lety přátelům, že za deset minut bude zpět. Už se ale nevrátila. Neznámý vrah ji uškrtil. Ačkoli vyšetřovatelé objevili na krabičce od cigaret otisk prstu podezřelého, nedokázali ho s nikým spojit. Z případu se tak stal na téměř půl století policejní pomníček. Vyšetřovatelé ale teď najednou objevili shodu otisku palce podezřelého v databázi FBI. A zjistili, že muž stále žije.

Jeannette Ralstonová vyrazila s přáteli v San Jose do baru. A najednou jim řekla, se „za deset minut vrátí“. Matku šestiletého syna už ale nikdy neviděli, popisuje případ The New York Times.

Následující ráno, v úterý 1. února 1977, našli policisté 24letou ženu na zadním sedadle jejího Volkswagenu Brouk na parkovišti několik minut od baru. Někdo ji uškrtil dlouhým rukávem od červené dámské košile.

Příliš stop ale po sobě vrah nezanechal. Kriminalisté našli krabičky od cigaret Eve, což byla v sedmdesátých letech oblíbená značka žen. A měli také košili, kterou byla žena uškrcena. Nechali si nakreslit i portrét neznámého muže, kterého přátelé viděli s Jeannette odcházet z baru.

Simsova fotografie z roku 1977 (vlevo) a policejní identikit podezřelého z vraždy Jeanette Ralstonové | Foto: Okresní úřad Santa Clara

Původní vyšetřovatelé sice měli v případu k dispozici mnoho otisků prstů, žádný z nich se navzdory opakovaným pokusům neshodoval s údaji v databázi FBI. V roce 2018 ale FBI vylepšila svůj algoritmus pro vyhledávání otisků prstů.

„Loni jsme sáhli k poslednímu zoufalému pokusu. Všechny otisky z místa činu jsme znovu prohnali databází FBI. Zlom nastal v létě, kdy jsme zjistili, že máme shodu. To o půl roku později přivedlo naše vyšetřovatele do malého města v Ohiu,“ popsal pro The New York Times Rob Baker, zástupce okresního prokurátora.

Ten vede tým specializující se na odložené případy na okresním státním zastupitelství v Santa Claře.

Klíčový otisk palce

Po téměř padesáti letech se tak nyní kriminalisté domnívají, že konečně vědí, kdo mladou ženu zavraždil. Obvinění čelí 69letý Willie Eugene Sims. Policie identifikovala otisk jeho palce na krabičce od cigaret. Simsova DNA se navíc shodovala s DNA nalezenou za nehty oběti a rukávu, kterým ji vrah uškrtil.

Krabička cigaret na sedadle spolujezdce ve Volkswagenu Brouk | Foto: Okresní státní zastupitelství Santa Clara

V roce 1977 sloužil tehdy 21letý vojín americké armády na základně Fort Ord na pláži Monterey v Kalifornii, asi 110 kilometrů od San Jose. Rok po vraždě Jeannette Ralstonové byl Sims odsouzen za pokus o vraždu a ozbrojenou loupež v okrese Monterey. Ve státní věznici si odseděl čtyři roky.

Allen Ralston, kterému bylo v době vraždy jeho matky šest let, řekl, neměl vůbec tušení, že úřady na případu stále pracují. Popsal, jak mu dal otec loni k narozeninám matčiny fotografie, které nikdy předtím neviděl, včetně snímku, na němž telefonuje. A dodal, že o několik měsíců později mu zavolal detektiv s tím, že jsou blízko zatčení podezřelého.

Ralston zároveň poděkoval všem, kdo se na případu podíleli, připomněl ale, že řada policistů, kteří tehdy byli jako první na místě činu a sbírali důkazy, už zemřela.

„Nikdy se nevzdáváme,“ zdůraznil zástupce okresního prokurátora. „Tento případ vlastně vyřešili už původní vyšetřovatelé v roce 1977, když onen otisk sejmuli,“ uzavřel Baker pro The New York Times.