‚Připravte hrobku.‘ Místo odpočinku papeže nabízí jesličky Ježíše. Na srpnové výročí založení tu sněží

Bazilika Panny Marie Sněžné neboli Santa Maria Maggiore z 5. století patří mezi čtyři nejvýznamnější římské baziliky, je z nich tou nejmladší. Papež František v ní bude uložen nalevo od hlavního oltáře. „Je to krásné a důstojné místo, i pro ostatky papeže,“ vysvětluje pro Český rozhlas Radiožurnál a iROZHLAS.cz Vojtěch Novotný, vicerektor české koleje Nepomucenum, kde žijí čeští kněží, když jezdí studovat do Říma.

K bazilice měl František silný osobní vztah, navštěvoval ji před každou zahraniční cestou i po ní. Podle Novotného šlo o jeho srdeční místo, kam se chodil modlit. „Vyjadřoval tím velkou úctu panně Marii. Každý máme místa, která jsou pro nás oblíbená a kde se cítíme dobře. Papež František to měl zde u naší nebeské maminky,“ líčí.

I proto se ho před třemi lety kardinál Rolandas Makrickas, který má baziliku na starosti, zeptal, jestli by nechtěl být uložen právě zde. „Přesně 13. května 2022 jsem se ho při jednom z našich setkání ptal, jestli by se tu nechtěl nechat pohřbít. Řekl mi, že papežové bývají pohřbeni v Bazilice svatého Petra a on to neplánuje udělat jinak. Po týdnu mi ale volal, byly tři hodiny odpoledne, a řekl mi, ‚připravte hrobku‘. Jsem velmi rád, že na to nezapomněl,“ popisuje Makrickas pro Český rozhlas Radiožurnál a iROZHLAS.cz.

Kardinál Rolandas Makrickas | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

Požádal pak o to, aby našli vhodné místo, kam ho pohřbít. „Rovnou věděl, že nechce být pohřben přímo v kapli, kam se lidé chodí modlit a ne koukat na papežovu rakev. Poté poprosil, aby byla hrobka jednoduchá a jen s nezbytnými věcmi,“ vysvětluje Makrickas.

Sníh v létě

Místo má co nabídnout i běžným návštěvníkům. Pod hlavním oltářem jsou uloženy ostatky jesliček, do kterých byl podle legendy položen Ježíš. Zároveň zde jednou za rok sněží a to i přesto, že venku je srpen a teploty stoupají ke 40 stupňům Celsia.

„Podle legendy v srpnu 352 napadl sníh na zdejším pahorku Esquilin a tehdejší papež Liberius měl sen, který mu řekl, že by měl vytyčit právě v tom sněhu základy budoucí baziliky,“ líčí Novotný. Lidé si událost dodnes v noci ze 4. na 5. srpna připomínají. „Sněží z vodních děl a v bazilice sněží tak, že otevřou jednu z kazet krásného stropu a sypají tam lístky,“ popisuje.

Panna Maria Sněžná má spojitost i s Českem. První je, že Cyril a Metoděj položili na místní oltář bohoslužebné texty ve slovanském jazyce, čímž byly schváleny. „To bylo veliké privilegium pro náš národ, pro naši zemi. Metoděj, když byl vysvěcen na kněze, zde slavil taky první mši svatou,“ dodává vicerektor koleje.

Zároveň je zde náhrobek Maximiliána z Pernštejna, moravského šlechtice, který byl komořím papeže Klementa Osmého a zemřel v roce 1593. Jsou zde pohřbení i dva kněží spojení s Nepomucenem – Josef Bezdíček, který byl dlouholetým vicerektorem, a František Planer, který byl rektorem a staral se také o české uprchlíky v zahraničí.