Samostatní Piráti a Starostové a dilema koalice Spolu. Začaly přípravy kandidátek na evropské volby

Příští rok budeme vybírat své zástupce do Evropského parlamentu a politické strany v Česku už zahajují přípravy na volby. Vyplývá to z vyjádření představitelů stran, které oslovil Radiožurnál. Velké dilema má před sebou vedení koalice Spolu. Zatímco lídři stran se nebrání debatě o společné kandidatuře, samotní europoslanci jsou k tomu skeptičtí. Starostové a nezávislí sestavují samostatnou kandidátku, stejně jako jejich sněmovní partner Piráti. Brusel 16:57 15. března 2023

Na domácí půdě se stranám koalice Spolu hledá kompromis snadněji, na té evropské jsou mezi nimi ale v řadě oblastí obrovské názorové rozdíly. Samotní lídři přesto uvádí, že o společné kandidatuře budou minimálně jednat.

„Je tady několik variant, jedna z nich je, že KDU-ČSL půjde do voleb sama. Anebo že budeme jednat s kolegy z koalice Spolu. My máme primárky v květnu. Já bych byl rád, aby do té doby o tom bylo jasno,“ uvedl tento týden šéf lidovců Marian Jurečka.

Zdá se ale, že přímo v Evropském parlamentu bude hledání společné řeči obtížnější než mezi lídry v Praze. ODS je totiž v europarlamentu ve frakci Evropských konzervativců a reformistů, zatímco lidovci a TOP 09 (a také hnutí STAN) ve skupině Evropské lidové strany.

Na řadu důležitých otázek mají europoslanci ODS zásadně odlišné názory, zejména ve srovnání s liberální TOP 09, ať už jde o přijetí eura nebo aktuální otázky související se zelenou politikou EU.

„Můj postoj je k tomu poměrně zdrženlivý, protože to je jiný typ voleb. Jsou tam poměrně značné názorové rozdíly, jsme i v jiných frakcích. Takže já zatím nejsem přesvědčen v tom, že by to byla jednoznačně nejlepší cesta,“ vysvětluje Radiožurnálu europoslanec a místopředseda občanských demokratů Alexandr Vondra.

Pokud by šli lidovci do voleb samostatně, možným lídrem kandidátky je europoslanec Tomáš Zdechovský nebo Michaela Šojdrová – oba budou své posty v Evropském parlamentu obhajovat. Do europarlamentu chce ale také kandidovat třeba poslanec KDU-ČSL v Česku Hayato Okamura nebo náměstek jihočeského primátora František Talíř.

Opatrný je i europoslanec Jiří Pospíšil za TOP 09. „Pokud by takováto kandidátka měla vzniknout, pak musí mít jasný společný program. A na té kandidátce taky musí být lidé, kteří jsou schopni spolupracovat a táhnout za jeden provaz. Pokud by tito lidé během kampaně dávali najevo, že projekt Spolu pro Evropské volby je špatný, že není životaschopný, tak by to samotný projekt strašně oslabilo a snížila by se jeho šance na úspěch,“ uvedl.

Sám už prý v evropských volbách pravděpodobně post obhajovat nebude, chse se věnovat postu náměstka na pražském magistrátu. V Evropském parlamentu chce ale zůstat druhý zástupce TOP 09 Luděk Niedermayer.

Samostatní Piráti a Starostové

Spojenectví Starostů a nezávislých s Piráty z posledních voleb do parlamentu v Česku se v evropských volbách nezopakuje.

„Určitě ještě bude různé dohadování s různými partnery. Ale nepředpokládal bych do evropských voleb koalici s Piráty, protože tam se přece jen frakčně lišíme. Připravujeme v tuto chvíli vlastní kandidátku,“ uvedl šéf Starostů Vít Rakušan.

Pravděpodobným lídrem kandidátky Starostů je bývalý poslanec Jan Farský, byť strana formálně teprve rozhodne. Farský dostal také na starosti přípravy voleb.

O kandidátech Pirátů rozhodne podle europoslance a současného pirátského lídra v europarlamentu Marcela Kolaji Pirátské fórum.

„Musím říct, že po zkušenostech ze sněmovních voleb neočekávám velký apetit po skládání koaličních kandidátek. Já určitě budu kandidovat na lídra. Chtěl bych tuto svoji pozici obhájit,“ uvedl Kolaja.

Posty europoslanců budou obhajovat také dva další Piráti: Mikuláš Peksa a Markéta Gregorová.

SPD má jasno

SPD má aktuálně v Evropském parlamentu jednoho europoslance, Ivana Davida. Druhý zvolený zástupce, Hynek Blaško, loni z SPD vystoupil.

„My máme jasno o čele kandidátky. Tam by měl být náš europoslanec Ivan David, který pracuje dobře. Chtěli bychom, aby na kandidátce byl zastoupený každý region, minimálně jedním člověkem,“ uvedl místopředseda SPD Radim Fiala. Další místa bude hnutí řešit po debatě s krajskými zástupci.

A předsedkyně komunistů a současná europoslankyně Kateřina Konečná uvedla, že strana s přípravami teprve začíná a chce o spolupráci jednat s dalšími malými subjekty na levici. Sama Konečná chce post europoslankyně obhajovat.

A na závěr ještě hnutí ANO — podle europoslankyně Dity Charanzové jsou přípravy kandidátek také zcela na začátku a zatím nemůže uvést podrobnosti.

Zástupci většiny stran budou mít během jara a podzimu stranické sjezdy a programové konference, kde bude příprava evropských voleb hlavním tématem.