Priroritou nové rakouské vlády má být bezpečnost. Kurz už oznámil prezidentovi své ministry

Dva měsíce po volbách bude mít Rakousko novou vládu. Koaliční jednání skončila a lídři lidovců a Svobodných se shodli na koaliční smlouvě. V sobotu dopoledne političtí partneři představili kabinet kancléře Sebastiana Kurze prezidentovi Alexandru Van der Bellenovi. Podle médií se počítá s tím, že vláda by mohla složit přísahu už v pondělí, pokud prezident neodmítne některé navrhované ministry. Vídeň 14:14 16. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Heinz-Christian Strache z FPÖ (vlevo) a Sebastian Kurz z ÖVP | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

Dopoledne jednali Sebastian Kurz z ÖVP a Heinz-Christian Strache z FPÖ s politickými grémii stran. Vedoucí orgány lidovců a Svobodných totiž musejí vládní spolupráci dát své požehnání, což je ovšem považováno za pouhou formalitu.

Předsedou vlády bude 31letý Sebastian Kurz, který se tak stane aktuálně nejmladším evropským premiérem.

Programové priority vlády:

Základními body vládní spolupráce by měla být v příštích pěti letech reforma daní, posílení prvků přímé demokracie a další zpřísnění imigrační politiky.

Svobodní v rakouské vládě? 'Sankce nečekám, populistů je už po Evropě hodně,' říká analytička Číst článek

„Pro rakouské ženy a muže máme jasnou zprávu – a to že budeme přistupovat k problémům naší společnosti vážně a naslouchat jí a napravovat předešlé chyby. To se týká mnoha oblastí: bezpečnosti, nelegální migrace, ale samozřejmě také snižování daní, jak jsme slibovali,“ uvedl lídr Svobodných Heinz Christian Strache.

A právě bezpečnost, migrace a daně byly také stěžejními tématy předvolební kampaně Svobodný i vítězných lidovců.

Ne povinným kvótám

Budoucí kancléř a současný ministr zahraničních věcí v demisi Sebastian Kurz odmítá povinné kvóty na přerozdělování migrantů. Tvrdí, že Rakousko jich v minulosti už přijalo dost.

Kurz ale není zcela proti přijímání uprchlíků, má jít ale pouze o ověřené lidi a ty, kteří se do Evropy dostali legální cestou.

'Ruce měl všude,' obvinila žena Petera Pilze. Rakouský politik obtěžování nepopřel a rezignoval Číst článek

Některá chystaná opatření by se měla týkat i Čechů nebo Slováků, protože Kurz sliboval, že pro nově příchozí budou zastaveny dávky a podpora na dobu prvních pěti let.

Školská reforma

Koalice už přislíbila také školskou reformu, i ta se týká cizinců. Kurz dlouhodobě vystupuje proti tomu, že děti přistěhovalců neumějí německy. V tuto chvíli je v rakouských školách 40 000 dětí, které jazyk neovládají.

Kurz to chce změnit tím, že některé děti by měly mít povinné dva roky mateřské školy, nebo budou muset absolvovat intenzivní jazykové kurzy ještě před tím, než půjdou do školních lavic.

Koaliční rozhovory mezi konzervativní ÖVP a pravicově populistickou FPÖ trvaly od října, kdy lidovci vyhráli parlamentní volby. Svobodní v nich skončili třetí, těsně za sociálními demokraty (SPÖ) dosavadního kancléře Christiana Kerna.