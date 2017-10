Přísnější kontroly na amerických letištích startují. Nařízení vlády si ale aerolinky vykládají různě

Pasažéry letadel směřujících do Spojených států od čtvrtka čekají přísnější kontroly. Postupně se dotknou všech více než 300 tisíc cizinců i amerických občanů, kteří každý den do USA odletí. Nejsou ale přesná pravidla, jak mají kontroly vypadat a u jednotlivých aerolinek se proto můžou lišit. Washington 7:55 26. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odletová hala na letišti. Ilustrační foto. | Zdroj: Reuters

Při kontrolách většinou půjde hlavně o krátké pohovory. Aerolinky doporučují, aby lidé proto přišli na letiště dřív. Pasažéři společností spadajících pod německou Lufthansu se na ně musí připravit buď při odbavení, kontrole dokumentů nebo při nástupu do letadla.

Podobně se vyjádřily Emirates. Hongkongské Cathay Pacific kvůli tomu zrušily možnost odbavení zavazadla cestujícím, protože právě při jejich kontrole plánují rozhovor provést.

American airlines. Ilustrační foto. | Zdroj: Reuters

Některé společnosti ale připravují ještě přísnější opatření. EgyptAir plánují i důslednější kontrolu zavazadel, Singapore Airlines připouštějí i prověřování elektronických zařízení.

Naopak Air France neplánují ani ty rozhovory. Jejich klienti jen dostanou další formulář, který musí vyplnit. Dnes ho obdrží ale jen ti, co odletí z pařížského Orly. Cestující z letiště Charlese de Gaullea se na něj musí připravit až od příštího týdne. No a pasažéři Royal Jordanian zatím nečeká ani to. Firma tvrdí, že dostala výjimku a kontroly proto zavede až od ledna.

Nová americká administrativa se celou dobu snaží získat větší kontrolu nad tím, kdo do země přichází. Zpřísnění kontrol oznámila už v červnu, když zrušila zákaz větších elektronických zařízení na palubách letadel vyrážejících z deseti blízkovýchodních letišť.

Nově zaváděné kontroly by měl cestující absolvovat před nástupem do letadla, které ho dopraví do USA, tedy třeba i při přestupu.