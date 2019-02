Brána do Anglie, nebo Potěmkinova vesnice? Britské vládě se nedaří pohnout s otevřením přístavu v Ramsgate

Za necelé dva měsíce by na jihu Anglie měla být nová vstupní brána do Spojeného království. Rozhodla o tom na konci roku vláda. Podle plánu by tudy měly denně projet až tři tisíce kamionů. Zatím tomu ale nic nenasvědčuje.

„Není tady nic. Ani celnice, ani skenery, ani pořádný plot. Před půl rokem zablokovali vjezd do přístavu betonovými kvádry, protože tam načerno kotvily lodě a do toho přístavu se ani nedá vjet. A tohle má být za pár týdnů hraniční přechod Spojeného království. Pokud se nic nezmění, bude to brána pro ilegální migraci,“ říká Radiožurnálu Steve Coombes.

Je mluvčím občanské iniciativy, která nečinnost úřadů kritizuje. Znovuotevření přístavu přitom místní lidé většinou vítají. Poslední trajekt tam připlul před šesti lety.

„Myslím, že pro město by byl trajekt přínosem. Určitě by to přineslo pracovní místa pro místní lidi. Vrátili by se turisté, myslím, že by to bylo fajn,“ dodává Amy, která má naproti přístavu stánek se smaženými rybami.

„Mám pocit, že je dost pozdě. Březen je za chvíli a v přístavu se ničím ani nepohnulo. Přitom je za pět minut dvanáct“, domnívá se její kolega Charlie.

Bez jediné lodi

V Ramsgate se zatím britské vládě podařilo zkazit všechno, na co sáhla. Kontrakt na provoz lodní dopravy za v přepočtu za 400 mil korun získala společnost Seaborne Freight, která by měla zajišťovat nákladní přepravu mezi anglickým přístavem Ramsgate a belgickým městem Ostende. Společnost však nejenže nemá sebemenší zkušenosti s provozováním trajektů, nemá ani jedinou loď.

Ministr dopravy Chris Greyling ale v poslaneckých interpelacích plán znovuotevření přístavu v Ramsgate obhajoval. „Je to jeden z nejviditelnějších a nejsymboličtějších ukázek toho, jak vážně se ministerstvo dopravy připravuje na všechny možné eventuality odchodu z EU,“ uvedl.

Aktivista Steve Coombes ale pochybuje o tom, že vláda míní záměr znovuotevřít přístav v Ramsgate vážně. Podle něj jde spíše o součást politické hry.

„Celý ten plán je Potěmkinova vesnice. Obyvatelé Ramsgatu jsou jen stafáž. Části poslanců chce vláda ukázat, že se na divoký brexit opravdu připravuje. Jiným zákonodárcům ale ukazuje, že žádné přípravy teď vlastně nemají smysl,“ říká.

V referendu o brexitu hlasovalo přes 60 procent obyvatel přístavního města pro odchod z unie. Díky tomu, co se dnes děje a neděje v Ramsgate se spolu, podle Steve Coombse, začali lidé z obou táborů zase bavit. Mají totiž najednou společného nepřítele: vládu.