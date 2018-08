V USA zůstává přes 500 dětí přistěhovalců v péči úřadů. Řada rodičů už přitom v zemi není

Ve Spojených státech čeká na připojení ke svým rodinám stále více než 500 dětí přistěhovalců. Podle agentury Reuters mají úřady problém najít rodiče, z nichž někteří už v USA nejsou. Prezident Donald Trump v květnu zpřísnil postup proti nelegální migraci a nařídil přistěhovalcům po přechodu hranice odebírat děti. Odtrženo od svých rodin se ocitlo až 2500 dětí a po vlně kritiky byl Trump v červnu nucen toto opatření zrušit. Washington 12:06 10. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dítě nelegálních imigrantů (ilustrační foto) | Foto: Callaghan O'Hare | Zdroj: Reuters

Minulý týden bylo v péči úřadů ještě 572 z těchto dětí, tento týden jejich počet klesl nepatrně, pouze na 559.

USA od praxe rozdělování rodin upustily 20. června a soudce Dana Sabraw nařídil, že rodiny musí být sjednoceny do 30 dní. Většina dětí se s rodiči shledala v červenci, ale část zbývajících je stále v péči úřadů. Rodiče mnohých z nich byly totiž mezitím z USA odvezeni do Guatemaly a Hondurasu. Vláda ve čtvrtek přiznala, že není schopna uzavřít plán na navrácení 386 dětí, jejichž rodiče už jsou mimo USA.

Americká unie občanských práv (ACLU) se s vládou kvůli přístupu k migrantům soudí. Oznámila, že se s pomocí několika charit snaží rodiče vyhledat, avšak vláda podle ní poskytuje informace příliš pomalu. Také soudce Sabraw tempo, s nímž vláda v této věci postupuje, označil za nepřijatelné.

Deportování před skončením procesu

Zájem vzbudil také případ matky a dcery ze Salvadoru, které byly z USA deportovány v době, kdy ještě neskončil jejich odvolací proces proti zamítnutí azylu. Do USA se uchýlily, aby unikly sexuálnímu násilí. U soudu je zastupuje ACLU.

Federální soudce Emmet Sullivan ale rozhodl, že se ženy musejí do USA vrátit, jelikož soudci stále jejich případ projednávají. Podle vyjádření zástupce ministerstva vnitřní bezpečnosti po příletu do San Salvadoru proto ženy nastoupily cestu zpět do USA. Patří ke skupině dalších žen a dětí, které u soudu zastupuje ACLU.

Všechny uprchly přes sexuálním násilím, a přesto jim hrozí deportace. Ministr spravedlnosti Jeff Sessions totiž v červnu zpřísnil pravidla pro udělování ochrany a podle nich oběti gangů nebo domácího násilí nemají právo na azyl v USA.