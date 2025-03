Příští kanadský premiér je zkušený ekonom a krizový manažer. V politice je outsider, říká expertka

Budoucím kanadským premiérem se stane Mark Carney, za předsedu si ho zvolila vládnoucí Liberální strana. Kanada zároveň míří k předčasným volbám „Je tu i varianta, že Carney bude chtít získat nějaký čas, aby se veřejnosti představil. To ale nemusí být nutně dobré pro Liberální stranu, Carney teď táhne proto, že jde o novou tvář,“ říká pro Český rozhlas Plus Magdalena Fiřtová z Katedry severoamerických studií Univerzity Karlovy. Ottawa 15:20 10. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mark Carney, budoucí kanadský premiér | Zdroj: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Mark Carney přebírá funkci premiéra po Justinu Trudeauovi v době politické nestability. Parlamentní volby se v Kanadě musí konat nejpozději do října. Carney krátce po svém vítězství ve stranických volbách prohlásil, že Kanada zvítězí v celní válce proti Spojeným státům.

A právě to, jak zareaguje na hrozby ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, může být pro Carneyho tím nejtěžším úkolem v příštích týdnech a měsících. Paní Fiřtová, bude podle vás Carney dobrým vyjednavačem proti Trumpovi?

V tuto chvíli je to velmi těžké říct, protože Carney je outsider. Přichází do kanadské politiky z bankovního sektoru jako generální guvernér kanadské centrální banky a také britské centrální banky. Je především úředníkem a technokratem. Proto je těžké říct, nakolik zkušeným bude pro politická vyjednávání, která v případě Donalda Trumpa jsou velmi tvrdá.

Pomohlo Carneymu ve stranickém výběru právě to, že byl guvernér Bank of England a Bank of Canada?

Určitě. Kanaďané mu věří, že je zkušený ekonom. A především je novou tváří, tváří změny. Vnímají jeho předchozí úspěchy, protože byl guvernérem kanadské centrální banky v době finanční krize. Guvernérem britské centrální banky byl v době brexitu.

To znamená, že má zkušenosti s krizovým řízením. A rád to používá, je to jedno z jeho hlavních témat, že je krizovým manažerem. V očích Kanaďanů to působí hodně důvěryhodně. Myslím, že to byl také důvod, proč byl zvolen většinou 86 procent liberálů.

Kanada proti Trumpovi

Justin Trudeau ovšem neodcházel v tichosti. Nakolik jeho reakce na tlak Spojených států mohla pomoci Liberální straně Kanady?

Domnívám se, že nejde až tolik o to, nakolik získávají liberálové. Ale Konzervativní strana pod vedením Pierrea Poilievrea ztrácí vítr z plachet proto, že Poilievre je vnímán jako takový malý Trump.

Používá, tedy teď už se tomu snaží vyhnout, výrazně populistickou rétoriku, kterou s oblibou používá i Trump. A teď se mu těžko daří navigovat se v předvolební kampani tak, aby si nerozezlil skalní konzervativní voliče, kteří schvalují Trumpovu politiku. A zároveň aby získal i dostatek středových voličů, kteří Trumpovu politiku neschvalují.

Kanaďané obecně cítí větší důvěru v Liberální stranu v době, kdy Trump je tak velkou hrozbou a valí na Kanadu celní opatření. V tuto chvíli vnímají Kanaďané liberály jako jistější variantu pro tyto časy.

Proto se průzkumy veřejného mínění ohledně voličských preferencí v poslední době dramaticky měnily.

Kompromisní Kanaďané

Znamená to, že nelze říct, že je kanadská veřejnost rozpolcená, jak je tomu u většiny evropských států? A to ani v názoru, jestli by se měla Kanada angažovat v pomoci Ukrajině? Není to pro Kanaďany až příliš daleko?

Kanaďané jsou obecně velmi pro podporu Ukrajiny. V Kanadě žije největší ukrajinská diaspora na světě vůbec. A Kanaďané byli velkými podporovateli Kyjeva už v roce 2014. Tehdy to byl konzervativní premiér Stephen Harper, který volal po podpoře Ukrajiny.

V této oblasti jsou tedy Kanaďané mnohem méně polarizovaní. A obecně platí, i když už ne tolik jako v minulosti, že jsou to spíš středově orientovaní voliči, kteří hledají kompromis. Extrémnější strany, které míří na krajní levici nebo pravici, nejsou mezi voliči tak oblíbené.

Všechny kanadské strany téměř bez rozdílu nyní požadují, aby se parlamentní volby konaly co nejdříve. Na čem závisí volba termínu?

Teď jsou dva scénáře a oba znamenají brzké předčasné volby. Jedna možnost je, že nově zvolený lídr Liberální strany Mark Carney se stane během tohoto týdne premiérem Kanady a následně požádá generální guvernérku o vyvolání předčasných voleb a rozpuštění parlamentu.

Druhou možností je, že současný parlament, jehož zasedání je pozastaveno, se 24. března vrátí a vyvolá hlasování o nedůvěře.

V každém případě lze očekávat, že vzápětí budou vyvolány předčasné volby, které budou následovat velmi rychle. Předvolební kampaň v Kanadě trvá v průměru šest týdnů. Volby tak lze očekávat v květnu nebo v červnu.

A nelze očekávat, že by je Liberální strana chtěla trochu pozdržet, alespoň o pár týdnů nebo měsíců? Aby měl Mark Carney prostor se kanadské veřejnosti prezentovat?

Domnívám se, že i tohle je varianta a že Carney bude chtít získat nějaký čas. Tomu napovídá i to, že sám ty volby vyvolá a požádá generální guvernérku o pozdější termín.

Na druhou stranu mnoho kritiků říká, že to, že ho budou Kanaďané lépe znát, nemusí pro být pro dobro liberálů. Teď je totiž novou tváří a v tuto chvíli tak táhne liberální voliče k urnám.