‚Vítězství Ukrajiny a celé Evropy.‘ Evropská unie zahájí přístupové rozhovory, Zelenskyj se raduje

Summit Evropské unie rozhodl o zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem, oznámil na sociální síti X předseda Evropské rady Charles Michel. Prezidenti a premiéři zemí EU také podpořili udělení kandidátského statusu Gruzii. Otevření přístupových rozhovorů s Ukrajinou přitom ještě ráno odmítal maďarský premiér Viktor Orbán. Aktualizujeme Brusel 18:52 14. 12. 2023 (Aktualizováno: 19:39 14. 12. 2023)

„Evropská rada rozhodla o zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem. Rada udělila kandidátský status Gruzii. A Evropská unie otevře vyjednávání s Bosnou a Herzegovinou, jakmile bude dosaženo potřebného stupně plnění kritérií pro členství a vyzvala Komisi, aby do března předložila zprávu s cílem přijmout takové rozhodnutí,“ napsal Michel.

Jak dodal, jde o „jasný signál naděje“ pro tamní obyvatele a celou Evropu.

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and… — Charles Michel (@CharlesMichel) December 14, 2023

Evropská unie udělila Ukrajině postavení kandidátské země čtyři měsíce po ruské invazi. Pro zahájení přístupových jednání unie stanovila sedm podmínek, mezi nimiž je reforma soudnictví či omezení korupce.

Ty Kyjev podle listopadového hodnocení Evropské komise všechny nesplnil. Komise tehdy Ukrajinu vyzvala, aby v reformách pokračovala. Některé potřebné zákony Ukrajinci nicméně schválili v uplynulých dnech.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rozhodnutí summitu Evropské unie zahájit přístupové rozhovory s Ukrajinou přivítal. „Je to vítězství Ukrajiny. Je to vítězství pro celou Evropu. Je to vítězství, které motivuje, inspiruje a posiluje,“ napsal v sociální síti X.

Zelenskyj se právě setkal s veliteli amerických sil v Evropě v německém Wiesbadenu, odkud vyzval americký Kongres k další pomoci Ukrajině, která se od loňského února ruské agresi.

This is a victory for Ukraine. A victory for all of Europe. A victory that motivates, inspires, and strengthens. https://t.co/zk44CeL5Ui — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2023

Rozhodnutí o zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou i s Moldavskem je důležitým signálem, řekl ve čtvrtek novinářům v Bruselu český premiér Petr Fiala. Evropská unie tím podle něj dává najevo, že má zájem o tyto země a o jejich budoucnost.

This is a proud moment for Europe. For Ukraine. For Moldova.



For everyone fighting for our values. For everyone looking to Europe as a beacon of hope.



We kept our promises. We made history. Now we will write the future together. @ZelenskyyUa @sandumaiamd pic.twitter.com/HFVs8c1vb4 — Roberta Metsola (@EP_President) December 14, 2023