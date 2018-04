Příznaky zasažení chemikáliemi mělo v Dúmě na 500 lidí, uvádí Světová zdravotnická organizace

Po sobotním útoku v Dúmě vykazovalo příznaky zasažení toxickými chemikáliemi na 500 lidí. Oznámila to ve středu Světová zdravotnická organizace WHO, která zároveň požádala o umožnění okamžitého přístupu do oblasti.

Ženeva 13:10 11. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít