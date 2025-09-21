Příznivce zesnulého Kirka přitahovalo, jak otevřeně mluvil o Bohu. Pro jiné byl příkladem svobody projevu
Posledního rozloučení s kontroverzním americkým křesťanským aktivistou Charliem Kirkem se mají v arizonské metropoli Phoenixu zúčastnit desetitisíce jeho příznivců. Organizace Turning Point USA počítá, že pohřeb jejího ředitele navštíví až 100 tisíc lidí.
Alex a Nathaniel pomáhali stavět koridory z hliníkových bariér na parkovišti před sportovní halou, ve které se bude smuteční shromáždění odehrávat. Oběma bylo kolem 20 let.
Před smutečním shromážděním v arizonském Phoenixu jsme mluvili nejen s příznivci Charlieho Kirka
Alexovi imponovaly Kirkovy myšlenky i to jak je prezentoval. Byl slušný, rozvážný a nehádal se. Nata inspirovala videa, která Kirk natáčel. Jako křesťana ho přitahovalo, jak mluvil otevřeně o Bohu. To ho naučilo, jak s ostatními o své víře mluvit.
Alex připustil, že ne ve všem musel mít Charlie Kirk pravdu, protože přece nikdo neví všechno na 100 procent. Podle Alexe je Kirkova smrt tragickou ztrátou zvlášť pro ty, kteří k němu vzhlíželi a nechali se jím inspirovat.
Bůh, rodina a vlast
Podnikatel Timothy říká, že poselství Charlieho Kirka bylo: Bůh, rodina a vlast. Americký národ je národem křesťanů a to je podle pana Tima třeba obnovit.
Některé postuláty a myšlenky Charlieho Kirka byly kontroverzní. Měl podle pana Tima tento konzervativní rétor vždy pravdu?
Pan Tim soudí, že jak říká Bible, všichni lidé jsou omylní. Neomylný je jen Kristus. Pod 90 procent věcí, které pan Kirk tvrdil, by se ale prý podepsal. Se vším nesouhlasil, ale to je právě podle něj na Americe to skvělé, že existuje právo na to s něčím nesouhlasit.
Letuška Rachel viděla v Charliem Kirkovi příklad svobody projevu. Každý má právo říkat svůj názor a nemá za to být zastřelen. Zvlášť když se podle ní jedná o pravdu z Bible.
Politické násilí
Jak říká výzkumný pracovník think tanku Atlantic Council Daniel Fried, politické násilí je součástí historie Spojených států. Je to součást temné stránky Ameriky a napáchalo velké škody v celé zemi.
Míra politického násilí podle Daniela Frieda roste. Víc na pravici, než na levici. Je to hrůzný čas pro Ameriku, ale není to poprvé v jejích dějinách. Není to nic tak nového. Vždy se podařilo takové násilné období nějak překonat. Daniel Fried doufá, že se to podaří i tentokrát.