Pro azyl jsem do Bruselu nepřijel. Evropě chci vysvětlit náš problém, řekl Puigdemont v Belgii

Sesazený katalánský premiér Carles Puigdemont je spolu s pěti ministry své vlády stále v Belgii. Na tiskové konferenci popřel, že by tam chtěl požádat o azyl. „Jsme tu v Bruselu, abychom vysvětlili Evropě katalánský problém a nedemokratické postoje španělské vlády," řekl na tiskové konferenci. Brusel označil za neutrální místo a srdce Evropy. Sesazení ministři jsou podle něj nadále legitimní vládou Katalánska. Brusel 13:18 31. 10. 2017 (Aktualizováno: 13:44 31. 10. 2017) Sesazený katalánský premiér Carles Puigdemont na tiskové konferenci v Bruselu | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

„Jak dlouho tu budeme? To bude záležet na okolnostech,“ prohlásil Puigdemont na tiskové konferenci a odkázal se na svobodu pohybu v Evropské unii. Před jeho projevem se spekulovalo o tom, že v Belgii zažádá o azyl.

Španělé prohledali komisařství katalánské policie, při referendu byla moc pasivní Číst článek

V přeplněné místnosti bruselského Press clubu čekalo na projev na 150 novinářů. Na dotazy novinářů odpovídal anglicky, francouzsky, katalánsky i španělsky.

Puigdemont Katalánsko opustil krátce poté, co španělská prokuratura oznámila, že chce katalánské vedení obvinit ze vzpoury. Se svými pěti ministry nejdřív expremiér odjel autem do francouzského Marseilles, odkud pak pokračoval letecky do Bruselu.

Někteří belgičtí politici už v minulých dnech nabídli katalánskému vedení útočiště. I když belgický premiér Charles Michel možné udělení azylu odmítl.

Kandidovat ve volbách budeme

„Obvinění potvrzují nátlak, který španělská vláda využívá. Nemají žádný legální základ,“ řekl v Bruselu Puigdemont. V krajním případě by mu mohlo ve Španělsku hrozit až 30 let vězení. Podle španělského prokurátora ale důvod k vyšetřovací vazbě není.

Španělské ministerstvo zahraničí tvrdí, že i přes obvinění může katalánský expremiér kandidovat v plánovaných parlamentních volbách. V těch Puigdemontova strana hodlá ucházet o podporu.

„Akceptuji demokratickou výzvu voleb 21. prosince,“ ohlásil katalánský lídr. „Budeme pokračovat v naší práci, navzdory všem omezením.“

Spuštěný článek 155 španělské ústavy, na jehož základě centrální španělská vláda omezila autonomii regionu, podle něj ničí všechny katalánské demokratické instituce.

Ústavní soud pozastavil katalánskou rezoluci

Španělská policie mezitím v úterý pátrá v Barceloně a dalších městech po důkazech o nezákonném jednání katalánských policistů během říjnového referenda.

Španělský ústavní soud zároveň v úterý pozastavil platnost rezoluce o nezávislosti Katalánska, kterou v pátek schválil katalánský parlament. Informoval o tom deník El País.

Soud také upozornil vedení stálého zastoupení katalánského parlamentu na jeho povinnost snažit se zabránit jakékoli iniciativě, která by vedla k naplnění této rezoluce.

Sesazený katalánský premiér Carles Puigdemont při příchodu na tiskovou konferenci v Bruselu | Foto: Eric Vidal | Zdroj: Reuters