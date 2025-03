Pro Putina je mír na Ukrajině hrozbou. Bojí se ekonomické a sociální krize v Rusku, varuje expertka

Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek reagoval na americký návrh třicetidenního příměří, na kterém se USA shodly s Ukrajinou. Řekl, že s návrhy na přerušení bojů souhlasí, měly by ale vést k dlouhodobému míru a k řešení příčin krize. „Putinovi o zastavení bojů na Ukrajině nejde. Chce změnu mezinárodního řádu ve prospěch impérií,“ hodnotí pro Český rozhlas Plus expertka na Rusko Daniela Kolenovská z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Praha 19:59 14. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský útok způsobil v Kyjevě požáry a poškodil administrativní budovu (archivní foto) | Foto: Thomas Peter | Zdroj: Reuters

Jak rozumíte čtvrtečnímu vyjádření Vladimira Putina? Podpořil americký návrh na příměří, nebo ne?

Řekla bych, že on se dokonce vrací ke svým původním požadavkům, které zaznívají už několik let. Čtvrteční série otázek k podmínkám příměří podle mě prozradila, že Putinovi o zastavení ruské agrese proti Ukrajině v tuto chvíli vůbec nejde.

On Kyjev ani nevnímá jako reálného protivníka. Ruská vojenská doktrína a propaganda dlouhodobě za hrozbu označuje takzvaný kolektivní Západ a jeho centrum je USA.

A tak je docela absurdní, že dnes mluvíme o zprostředkovatelské misi Spojených států mezi Ruskem a Ukrajinou. Když z pohledu Putina Moskva nyní vyjednává přímo se svým hlavním protivníkem. A to ne o osudu Ukrajiny nebo v zájmu záchrany životů bojujících vojáků.

Putinovi nejde o nic menšího než měnit mezinárodní řád ve prospěch impérií jako ve studené válce. To říká od samého začátku. A s ničím menším se jeho Rusko nespokojí.

Drobné zisky pro Putina

Vy tedy nečekáte, že by Putin v dohledné době přistoupil na příměří s Ukrajinou?

Příměří může Putinovi určitě něco nabídnout. Může mu třeba otevřít příležitost působit na jednotu Ukrajinců a na jejich ochotu válčit.

Může také začít více usilovat o oslabení pozice prezidenta Volodymyra Zelenského. A nabídnout místo něho nějakého připraveného proputinského ukrajinského politika, který se ujme úřadu prezidenta a bude prosazovat rychlé provedení nových voleb, které ho legitimizují.

Jsou to drobné zisky. Ale zdá se, že doposavad američtí vyjednavači Putinovi nenabídli celé přejednání těch podmínek, které on sám nabízel – tedy zpátky k roku 1997, ideálně zlikvidovat Severoatlantickou alianci a další.

Nic z toho momentálně není na stole. A ty drobné zisky, které Putin může vytěžit ke snížení obranyschopnosti Ukrajiny, mu zřejmě nejsou v tuto chvíli dost.

Co potom očekáváte, že se bude dít dál ve věci jednání o příměří?

Domnívám se, že celá Putinova politická kariéra vychází z toho, že vnímá válku jako příležitost, i tu vnitřní. Rozpoutal ji i vůči vlastní občanské společnosti.

Zastavení boje je pro něho a jeho spojence spojeno s ohromnou hrozbou, protože to ohrožuje Putinovo původní postavení.

On potřebuje najít nějaký způsob, jak vyřešit hrozící ekonomickou krizi, která by způsobila zastavení válečné ekonomiky a státních zakázek, které financují momentálně výrobu pro frontu.

Také tu máme hrozbu sociální krize, která by přišla s tím, že by si ruští váleční kontraktoři, jejich rodiny a případně i pozůstalí po padlých vojácích zvykli na vysoké příjmy a vyšší životní standard, a to i navzdory vysoké inflaci. Mír je spojený s demobilizací a ztrátou těchto příjmů.

Kdyby se veteráni se svou agresivitou vrátili zpátky do jádra ruské společnosti, tak hrozí, že tím vznikne ohromná sociální vnitřní krize. Hrozí, že by Putina mohl někdo svrhnout.

Ať už by to byl někdo, kdo by usiloval o více autoritativní Rusko, anebo ten, kdo by usiloval o jakýkoliv jiný scénář. Já jsem přesvědčená o tom, že Putin vnímá mír jako větší hrozbu systému.

Kurská oblast

Není pravděpodobné, že Vladimir Putin nakonec na to americké příměří s Ukrajinou přistoupí? A to proto, že si nebude chtít rozčílit Donalda Trumpa a nebude si chtít zavřít dveře k případné normalizaci vztahů s Američany?

Myslím, že se tady pohybujeme v trojúhelníku Peking, Moskva, Washington. V něm se bude rozhodovat, protože Putin se vždycky může otočit na tu druhou stranu a hledat podporu tam.

Zatím nevidíme, že by se Čína těchto rozhovorů významně účastnila. A dokud se tak nestane, tak tu bude vždy příležitost pro Putina hledat podporu v Pekingu, jak to dělá v průběhu celé války.

To, co Američané nabízí jako příměří nebo jako vizi stálého míru, nesplňuje Putinovy původní podmínky. On se s tím, co USA nabízejí, dost dobře nemůže vrátit domů.

Jak důležité pro Rusko je, že v těchto dnech získává znovu pod svoji kontrolu Kurskou oblast na západě země? Tedy tu oblast, do které loni v létě vnikly ukrajinské jednotky?

Ano, to je určitě důležitý propagandistický krok. Je to velmi dobře využito dovnitř Ruska. To je to hlavní, co se v tuto chvíli děje. Je to důležitý vzkaz domů, že zvítězíme.