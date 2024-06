Pro Rusy je Severní Korea partner se společným zájmem rozbít stávající řád, říká politický geograf

Severní Korea se připravuje na přílet ruského prezidenta Putina. Totalitní země je vystavena sankcím OSN kvůli svému jadernému programu. Tamní režim ale představuje důležitého spojence pro Rusko. „Rusové měli svým způsobem o Koreu zájem už za carského Ruska. Tehdy jim to překazili Japonci,“ popisuje v rozhovoru pro Radiožurnál Vladimír Baar, politický geograf z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Rozhovor Praha 18:48 18. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pro Rusy je Severní Korea nyní partner se společným zájmem, říká politický geograf | Foto: Vladimir Smirnov/AFP | Zdroj: Profimedia

Kim Čong-un pozval Putina na návštěvu při loňském zářijovém setkání na ruském Dálném východě. Má načasování cesty nějaký větší význam?

Je otázkou, jestli se návštěva neodehrává právě teď kvůli mírové schůzce ve Švýcarsku, ale nehledal bych žádné takové náznaky.

Je evidentní, že se tyto dva režimy nyní dávají dohromady, protože si mohou navzájem leccos nabídnout. Sice tam nezaznělo ‚na věčné časy‘, jako jsme hlásali tady ‚na věčné časy se Sovětským svazem‘, ale přátelství je věčné.

Moskva i Pchjongjang popírají, že by podnikaly výměnný obchod ve vojenské oblasti. Podle jihokorejského ministra obrany ale zatím Severokorejci poskytli Rusku mimo jiné pět milionů dělostřeleckých nábojů. Je tedy jednoznačné, že severokorejský arzenál na ukrajinská bojiště putuje?

To už prokázaly i satelitní snímky. Zvýšený pohyb vagonů směrem do Ruska – asi těžko převážejí hračky pro děti, v krytých vagonech – takže to budou určitě zbraně.

A tím, že se Ukrajincům již podařilo ukořistit severokorejské zbraně je jasné, že na bojiště ze Severní Koreje skutečně putují.

Není ta závislost na vojenské pomoci ze Severní Koreje pro Rusko poněkud ponižující, pro zemi, která za sovětské éry naopak desítky let pomáhala udržovat při životě severokorejský režim?

Já si myslím, že Rusové takto neuvažují. Pro ně je to nyní partner, který má podobné zájmy, čili rozbít stávající řád, který vytvořily západní demokratické země po druhé světové válce.

Nijak se tím netají, takže Rusové to určitě nevnímají jako ponižující. Rusové měli svým způsobem o Koreu zájem už za carského Ruska. Tehdy jim to překazili Japonci.

Po druhé světové válce, za Stalina, měli už tu severní část do jisté míry pod kontrolou, ale Kim Ir-sen se potom víceméně uzavřel, tudíž byla vazba Sovětského svazu na Severní Koreu slabá.

Nyní zase vidíme, že dva režimy, které jsou si velmi blízké, navazují přátelství. To by mělo zároveň otevřít oči lidem, kteří v Rusku pořád ještě vidí zemi, která zastává hodnoty, řekněme, příznivé i pro některé populace tady v Evropě.

Ale je to jednoznačné. Tyto dva režimy vyznávají hodnoty, které jsou od evropských a západních absolutně vzdálené.

Jsou stále intenzivnější vazby mezi Moskvou a Pchjongjangem výrazněji znepokojivé pro tradičního spojence Severní Koreje, Čínu?

Čína na tyto posílené vztahy určitě pohlíží podezřívavě, protože severokorejský režim do značné míry desítky let přežíval díky jakési ochraně ze strany Čínské lidové republiky.

Číňanům by se určitě nelíbilo, kdyby se Rusové výrazněji angažovali. V této fázi už je ale Rusko s Čínou také na jedné lodi, co se týká globálních geopolitických zájmů.

Severokorejci si údajně od oživení vztahů s Moskvou slibují i podporu při modernizaci vlastních zbrojních systémů a dokonce i jaderného programu. Dočkají se, nebo je i pro Rusko nevýhodné jim v tomto směru pomáhat?

Nemyslím si, že by jim Rusové chtěli pomáhat v jaderném programu, to je především jejich záležitost.

Nemyslím si ani, že se Severokorejci dočkají výraznějšího posílení svého programu, co se týká technologií nebo podobně. Ty si Rusové střeží.

Čeho by se naopak Severokorejci dočkat od Ruska mohli?

Mohou se dočkat různé potravinové pomoci, včetně strojů pro zemědělskou činnost, které by zefektivnily severokorejskou produkci.

Možná se dočkají i strojů a zařízení, které Korejci nejsou schopni vyrobit a potřebují je dovážet. Rusové nejsou špatní, co se týká obráběcích strojů a podobných. Ale žádné nové technologie Korejci nemůžou čekat, protože těmi Rusové nedisponují.

A pokud disponují, je to především pro vojenské účely, tudíž i utajené. Ale běžnou pomoc, která umožní Severní Koreji dál přežívat, Rusové Korejcům poskytnou.