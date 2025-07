Pro Ukrajinu sehnal kulomety a pušky. ‚Na frontě víte, co jednotka potřebuje,‘ říká český dobrovolník

Dělostřelcům pomáhá s municí, pracuje jako instruktor, a zásobuje vojáky na první linii. Na pár dnů se vrátil do Česka dobrovolník s přezdívkou Mac, který bojuje v ukrajinské uniformě proti Rusům na Donbase a několik týdnů strávil i v ruské Kurské oblasti. Doma shání peníze a materiál, který znovu odveze na Ukrajinu a zapojí se do bojů. Donbas 11:42 20. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na pár dnů se vrátil do Česka dobrovolník s přezdívkou Mac | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Totožnost dobrovolníka známe, ale z bezpečnostních důvodů používáme pouze přezdívku. Je to bývalý profesionální voják České armády.

„Pohybuji se v oblasti Kramatorsku a naší lokací, kde bojujeme, je obec Markove severně od Časiv Jaru. V tom okruhu kolem deseti kilometrů máme pozice,” říká nakrátko střižený muž, který mezi řečí ironicky glosuje, jak za dva týdny doma přibral. Válku sleduje zblízka od srpna 2022, kdy začínal jako zdravotník v nemocnici v Bachmutu.

1:55 Chci motivovat vojáky, co brání mou zemi, říká před rozhodujícím zápasem ukrajinský boxer Usyk Číst článek

„Zdravotníka může dělat každý civil, v armádě jsem sloužil 25 let, takže jsem využil svoje zkušenosti. Ve válce má strach samozřejmě každý, ale člověk musí myslet na tisíc jiných věcí, takže se strachem snažím nezabývat.“

Mac publikuje na svých účtech záběry z fronty a na jednom z nich je vidět, jak nosí munici dělostřelcům.

„Pomáhal jsem nabíjet u 56. brigády. Odstřelovali jsme kanál, kterým se Rusové snažili dostat blíž ke Slovjansku a Kramatorsku. Jak se válka mění, tak i jednotka se samohybným dělem dnes pracuje s drony. Starám se o jejich přípravu a zavěšování bomb. To mě baví. Živého Rusa jsem viděl naposledy v Bachmutu, když jsme je ošetřovali. Teď už se válčí jinak, vidím je maximálně na monitoru z dronů.“

Zkušený voják sleduje nejen proměnu taktiky, ale i náladu mezi ukrajinskými bojovníky. Podle Maca netrpí žádnými pesimistickými náladami. „Alespoň ti, se kterými spolupracuju. Jsou v pohodě stejně jako před dvěma lety. Vědí, za co bojují. Politika je nezajímá, jde jim o svobodu. Když někoho ztratí, chtějí se pomstít, to je další motivace.“

Jak dnes vypadá Časov Jar pic.twitter.com/7z7lqirKyl — Mac (@Mac62971351) July 5, 2025

I přesto, že Ukrajinci u Časiv Jaru ztrácejí metr po metru pod náporem ruské přesily, mluví se podle Maca o „stabilní situaci“.

„Působíme jim ztráty, oni nám. Když se někde stáhneme o kilometr, není to ústup, ale změna taktiky. Třeba proto, že nechceme bojovat na otevřeném poli. Pět set metrů nebo kilometr na tom obrovském území nehraje roli.

Úspěšné sbírky

V zázemí se Mac soustředí na logistiku a shánění peněz. „Paradoxně si víc odpočinu na Ukrajině. Tady v Čechách sháním věci, telefonuju, řeším sbírky. Letos jsem měl psychický kolaps, dva dny jsem nebyl schopný vyjít z baráku.“

Vedle toho se Macovi v červnu podařilo dotáhnout do konce zásadní dodávku zbraní. | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Aktuálně vybírá na portálu Donio peníze na nákup auta pro dronovou jednotku. „Musí být v dobrém stavu. Jen vybavení v autě má hodnotu v řádu milionů. Když se to zlomí, přijdeme o techniku i lidi.“

Macovo sbírky jsou úspěšné, což je podle něj dané tím, že pořádá vždy pouze jednu konkrétní pro své spolubojovníky. „Když chcete vědět, co jednotka opravdu potřebuje, musíte s ní být na frontě. Ne na štábu. To platí pořád i na Ukrajině,“ dodává Mac.

Medaili Za nezlomnost ducha obdržel i od ukrajinského ministerstva obrany. | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Vedle toho se mu v červnu podařilo dotáhnout do konce zásadní dodávku zbraní. „Asi největší úspěch byl, když jsem pro 56. brigádu sehnal třicet kulometů a dvacet pušek. Kulomety jsem osobně předal ve Slovjansku a rovnou udělal výcvik. Místo zbraní ze čtyřicátých let minulého stoleté teď dostali moderní české kulomety. Byl to sponzorský dar od nejmenovaného dárce.“

Zpátky na bojiště se Mac chystá během několika dnů. Má povolení od prezidenta, a před časem obdržel od ministryně obrany Záslužný kříž. Medaili Za nezlomnost ducha obdržel i od ukrajinského ministerstva obrany.